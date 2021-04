Harmony OS 2.0 kommt im Juni, eventuell zusammen mit P50

Harmony OS 2.0 startet im Juni

Weibo Ein neues mobiles Betriebs­system braucht passende Mobil­geräte, um dessen Vorzüge zu demons­trieren. Huaweis finale Version von Harmony OS 2.0 wurde nun offi­ziell für den Juni datiert, mögli­cher­weise wird es zusammen mit dem Huawei P50 und dem MatePad Pro 2 einge­führt. Laut Dr. Wang Chenglu, Chef der Konsu­men­ten­sparte des chine­sischen Herstel­lers, sollen bis zum Jahres­ende 300 Millionen Smart­phones, Tablets und IoT-Produkte mit Harmony OS laufen. Ein weiterer Grund für die recht späte Veröf­fent­lichung der P50-Serie und des MatePad Pro 2 sei es, eine größere Stück­zahl bereit­zustellen.

Harmony OS 2.0 startet im Juni

Weibo Vor knapp zwei Jahren sickerten die ersten Infor­mationen über Huaweis haus­eigenes Betriebs­system durch, im August 2019 wurde das Projekt vorge­stellt. Ende 2020 erschien in China die Entwickler-Beta der auch als Hong­meng OS bekannten Soft­ware. Mitt­ler­weile ist bereits die Entwickler-Beta 3.0 von Harmony OS 2.0 für das Honor 9X in Umlauf und im April werden offene Beta-Tests erwartet. Die Platt­form schreitet also gut voran, da ist es wenig verwun­der­lich, dass Huawei mit dem Juni bereits einen Monat für das Rollout der finalen Version auser­koren hat.

Auch in puncto Verbrei­tung gibt sich das Unter­nehmen zuver­sicht­lich. Sprach man zuvor noch von 200 Millionen Produkten, die man bis Ende des Kalen­der­jahres mit Harmony OS versorgen möchte, so sind es nun 300 Millionen. Diese Infor­mationen gab Dr. Wang Chenglu (via GSMArena) auf der TEDx Keynote in Shen­zhen preis.

Huawei P50 und MatePad Pro 2: Harmony-OS-Zugpferde?

Harmony OS 2.0 ist bekann­ter­maßen ein gerä­teüber­grei­fendes Betriebs­system, das unter anderem Smart­phones und Tablets antreibt. Einem Gerücht zufolge sollen die Reihe Huawei P50 und der Premium-Flach­rechner MatePad Pro 2 als erste Mobil­geräte mit der finalen Soft­ware an Bord erscheinen. Entspre­chend würden diese Geräte erst im Juni 2021 heraus­kommen. Die Vorgänger erschienen im April 2020 (P40) respek­tive Dezember 2019 (MatePad Pro). Das Huawei P50 soll unter anderem mit neuen Kamera-Tech­nolo­gien punkten. Womög­lich gibt es mit Harmony OS 2.0 passende Soft­ware-Features für Hobby-Foto­grafen.