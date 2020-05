Smart Home: Logitech Harmony Companion im Test

Wenn bei Ihnen zu Hause Fern­be­die­nung-Chaos herrscht, könnte eine univer­selle Lösung von Logi­tech Harmonie bringen. Die Harmony Compa­nion ist ein beson­ders flexi­bles und mitt­ler­weile auch erschwing­li­ches Komplett­paket, welches sich nicht nur zur Steue­rung des Heim­kinos eignet, sondern sich auch mit diversen Smart-Home-Produkten versteht.

Ob Fern­seher, Blu-ray-Player oder vernetzte Lampen und Steck­dosen, alles kann mit dieser Fern­be­die­nung verwaltet werden. Zumin­dest verspricht das der Hersteller. Wie sich die Logi­tech Harmony Compa­nion im Alltag schlägt, verraten wir in den folgenden Zeilen.

Eine Remote sie alle zu knechten

Logitech Harmony Companion im Test

André Reinhardt Vor rund einem Jahr­zehnt sah die Heim­kino-Land­schaft recht simpel aus. Die Produkte wurden über Infrarot gesteuert, WLAN oder Blue­tooth hatten sich noch nicht etabliert. Mit der gestie­genen Viel­zahl an Konnek­ti­vität und dem immer popu­lärer gewor­denen Smart Home wuchs das Arsenal an Fern­be­die­nungen. Univer­selle Lösungen mit schlichtem Infrarot sind heut­zu­tage nur noch bedingt taug­lich, Multi­ta­lente wie die Harmony Compa­nion haben mehr Zukunfts­si­cher­heit. Anstatt Fernbedienung-Chaos lieber eine Universalfernbedienung

André Reinhardt Sie erhalten ein Komplett­paket bestehend aus der Compa­nion-Fern­be­die­nung, dem Harmony-Hub und einem Mini-IR-Sender. Die direkte Steue­rung Ihrer Hi-Fi- und TV-Geräte sowie kompa­ti­blen Smart-Home-Modellen über­nimmt hierbei der Hub. Er ist mit WLAN, Blue­tooth und Infrarot ausge­stattet und sendet die von der Compa­nion-Fern­be­die­nung oder einem gekop­pelten Smart­phone erhal­tenen Befehle an die jewei­ligen Gerät­schaften. Es lassen sich bis zu acht Appa­rate zur einheit­li­chen Bedie­nung mit Harmony Compa­nion einrichten.

Inbe­trieb­nahme der Harmony Compa­nion

Der Harmony Hub

André Reinhardt Zunächst einmal müssen Sie die kosten­lose App für iOS und Android (alter­nativ PC und Mac) herun­ter­laden und instal­lieren. In unserem Beispiel beziehen wir uns auf die Anwen­dung mit einem Android-Smart­phone. Achtung: Für die Verwen­dung des Hubs mit dem Smart­phone ist eine akti­vierte Blue­tooth-Verbin­dung zwin­gend erfor­der­lich. Nach dem Starten der App erfolgt die Auffor­de­rung, den Hub an eine Steck­dose anzu­schließen und 30 Sekunden zu warten. Nun kann das Gerät mit der rück­sei­tigen Taste in den Pairing-Modus wech­seln und sich mit dem Handy oder Tablet koppeln. Harmony Hub (mit Anschlüssen für weitere IR-Sender)

André Reinhardt Anschlie­ßend muss eine Regis­trie­rung bei Logi­tech voll­zogen werden, was auch mit einem bestehenden Google-, Face­book-, oder Amazon-Konto möglich ist. Die App sucht nun nach Geräten im Heim­netz­werk. Alle Produkte müssen sich im selben WLAN-Netz­werk befinden. Geräte, welche Harmony Compa­nion nicht erkannt hat, lassen sich manuell einbinden. Hierfür greift die App auf eine riesige Cloud-Daten­bank, welche nach eigenen Angaben mehr als 270 000 Einträge enthält, zurück. Ein umständ­li­ches Hantieren mit Codes entfällt, Sie müssen nur den Namen des Produkts in der Suche eingeben.

Harmony Compa­nion: Inte­gra­tion in das Smart Home

Die Companion-Fernbedienung in Aktion

André Reinhardt Am besten versteht sich die Logi­tech-Lösung mit smarten Glüh­birnen, Steck­dosen und weiteren Geräten aus dem Hause Philips (Hue) und Google (Nest). Modelle klei­nerer Hersteller haben das Nach­sehen, sofern sie nicht über einen kompa­ti­blen Hub verbunden sind. Verfügen Sie über entspre­chende Smart-Home-Produkte, können Sie diese über die dedi­zierten oran­ge­far­benen Tasten der Compa­nion-Fern­be­die­nung oder über ein mit dem Harmony Hub verbun­denes Smart­phone/Tablet steuern. Die Companion-Fernbedienung

André Reinhardt Auch mit Echo-Laut­spre­chern versteht sich Harmony Compa­nion, wodurch eine Sprach­steue­rung möglich ist. Nach dem Akti­vieren des dazu­ge­hö­rigen Skills in der Alexa-App und dem Einrich­tungs­pro­zess funk­tio­nierte diese Art der Bedie­nung tadellos. So lässt sich etwa das Smart-TV mit dem simplen Kommando „Alexa, Fern­sehen“ samt AV-Receiver und Kabel- bezie­hungs­weise Satel­liten-Receiver ein- und ausschalten. Auch Geräte-spezi­fi­sche Kommandos lassen sich fest­legen.

Was uns an der Harmony Compa­nion gefallen hat

Die Harmony-Android-App

André Reinhardt Wer kennt es nicht, das Jonglieren mit den Fern­be­die­nungen, wenn man einen Blu-ray-Film schauen möchte. Beson­ders wenn ein AV-Receiver dazwi­schen geschaltet ist, kann eine solch simple Aktion aufwendig sein. Fern­seher einschalten, auf den rich­tigen HDMI-Eingang wech­seln, Blu-ray-Player einschalten, AV-Receiver einschalten und auch dort den korrekten Port wählen. So sieht es wahr­schein­lich bei so manchem User im Alltag aus. Mit der Harmony Compa­nion reicht für die zuvor geschil­derte und ähnliche Situa­tionen ein einziger Tasten­druck.

Mit den „Aktionen“ getauften Befehls­ketten lassen sich nicht nur mehrere Geräte, sondern auch gezielte Kommandos eben jener fest­legen. So richten Sie beispiels­weise eine Aktion namens „Blu-ray-Player“ ein, drücken auf eine der drei Schnell­zu­griffs­tasten der Compa­nion-Fern­be­die­nung und schon werden alle notwen­digen Anwei­sungen ausge­führt. Die drei Schnell­zu­griffs­taten lassen sich doppelt (kurzer oder langer Druck) belegen, wodurch sechs Szena­rien möglich sind. Mehr (bis zu acht) gibt es via App. Die Steue­rung mittels Smart­phone funk­tio­niert recht intuitiv, inklu­sive kleinem Bedien-Panel in der Benach­rich­ti­gungs­leiste.

Was uns an der Harmony Compa­nion nicht gefallen hat

Bedienung über das Smartphone

André Reinhardt Zumin­dest in unserem Fall verlief die Erst­ein­rich­tung nicht reibungslos. Einige Male weigerte sich der Hub Verbin­dung mit unserem WLAN-Netz­werk herzu­stellen. Die Smart­phone-App namens "Harmony" ist hinsicht­lich der eigent­li­chen Bedie­nung der verknüpften Geräte über­sicht­lich gestaltet – was man von den Optionen nicht unbe­dingt behaupten kann.

Ein Dschungel von Konfi­gu­ra­ti­ons­menüs offen­bart sich dem User, wodurch es eine Weile dauert, bis er sich zurecht­findet. Die Anlei­tungen zum Koppeln mancher Produkte, etwa zur Inte­gra­tion des Kabel-Recei­vers Voda­fone Giga TV 4K, sind zudem etwas umständ­lich formu­liert. Eine Tasten­be­leuch­tung für die ansonsten gut verar­bei­tete Compa­nion-Fern­be­die­nung gibt es leider nicht.

Fazit zur Logi­tech Harmony Compa­nion

Fern­be­die­nungen haben die selt­same Eigen­heit, öfters in unein­seh­baren Winkeln der Behau­sung zu verschwinden. Wenn man nur eine Remote für alle Geräte nutzt, verrin­gert sich diese Proble­matik, zumal im Fall der Harmony Compa­nion zur Not das Smart­phone als Steu­er­gerät herhält. Ob mit der Compa­nion-Fern­be­die­nung oder mit dem Mobil­gerät – die Bedie­nung ist eingängig und leicht verständ­lich.

Nicht so leicht verständ­lich ist hingegen das Menü-Chaos der Handy-Soft­ware und manche Smart-Home-Produkte werden nicht unter­stützt. Davon – und von der fehlenden Beleuch­tung abge­sehen – ist die Harmony Compa­nion eine gute Wahl. Mitt­ler­weile fällt der Markt­preis mit circa 80 Euro entgegen der dama­ligen UVP von 149 Euro auch recht human aus.