Robust und resistent: Outdoor-Handys, Tablets & Co.

Wer viel in der freien Natur unter­wegs ist, Sport macht oder in Umge­bungen arbeitet, wo es "robust" zugeht, benö­tigt ein stabiles Handy oder Tablet. Es gibt einige Stan­dards bei Outdoor-Handys und -Tablets zur Orien­tie­rung.

Das Thema Out­door beinhaltet alles, was draußen und somit in der freien Natur statt­findet. Frei­zeit­aktivitäten stehen beispiels­weise im Fokus. Zu den soge­nannten Natur­sport­arten zählen unter anderem Trek­king, Klet­tern, Mountain­biking, aber auch Segeln, Skifahren, Skaten und Campen.

Beim Aufent­halt unter freiem Himmel, verbunden mit Sport, kann es dabei häufig etwas robuster zugehen. So sind zum Beispiel Stürze ebenso an der Tages­ordnung wie Wasser und große Staub- bzw. Schmutz­ansamm­lungen. All diese Gegeben­heiten sind eher schäd­lich für normal gebaute mobile Endge­räte. Staub, Nässe und ein harter Unter­grund können das Ende eines Smart­phones oder Tablets bedeuten.

Für Outdoor-Freunde haben einige Hersteller daher spezi­elle Geräte entwi­ckelt, die für diesen Bereich geeignet sind. Dies ist zum einen durch ein stabi­leres (versteiftes) Gehäuse, Wasser- und Staub­un­durch­lässigkeit und zum anderen durch eine höhere Akku­kapa­zität gewähr­leistet.

Neben einer längeren Akku­lauf­zeit bzw. besseren Akku­kapa­zität liegt der Fokus bei Outdoor-Geräten auch auf einer besseren Bedien­bar­keit, beispiels­weise durch Tasten zusätz­lich zum Touch­screen. Outdoor-Geräte weisen im Alltag meist eine deut­lich höhere Robust­heit auf als ein normales Gerät. Dabei ist der maximal mögliche Belas­tungs­grad auf dem Daten­blatt durch den IP-Code ange­geben. Die erste Ziffer gibt den Berüh­rungs- und Fremd­körper­schutz von eins bis sechs an. Hierbei steht 5 für staub­geschützt und 6 für staub­dicht.

Die zweite Kenn­ziffer gibt den Grad des Wasser­schutzes zwischen eins und neun an. Ein Gerät mit der zweiten Kenn­ziffer 5 ist somit gegen Strahl­wasser (Garten­schlauch) geschützt, wohin­gegen ein Gerät, das auch Tauch­gänge bis 1 Meter Wasser­tiefe aushält, die Kenn­ziffer 8 aufweist.

So regelt zum Beispiel Defi­nition der Schutzart IP68, dass das Gerät dauer­haft 1 Meter unter Wasser getaucht werden kann. Damit gilt dies nicht für Tief­tauch­gänge. Zwar ist das Gerät vor dem Eindringen von Wasser geschützt, aber mit zu­nehmender Wasser­tiefe besteht ein höherer Druck, weswegen der Schutz nur bis zu dieser Tiefe garan­tiert wird.

Auch im profes­sio­nellen Einsatz gefragt

Außer im Frei­zeit­bereich sind Outdoor-Geräte aber auch im profes­sio­nellen Einsatz gefragt, beispiels­weise auf Baustellen, beim Garten- und Land­schaftsbau oder in Maschi­nen­hallen. Zusätz­lich zum Staub- oder Feuch­tig­keits­schutz schätzen profes­sio­nelle Anwender, dass Outdoor-Geräte zum Teil auch mit Arbeits­hand­schuhen bedient werden können und dass das Display zum Teil auch verse­hent­liche Stürze aus etwa ein Meter Höhe auf Beton­boden aushält, ohne dass das Gerät anschlie­ßend defekt ist.

Zusätz­lich sollten Nutzer wissen, dass mit jeder Öffnung des Gerätes der Geräte­schutz abnimmt oder sogar verloren gehen kann. Die Gummi­dichtungen, die für den Wasser­schutz sorgen, können sich hier­durch abnutzen. Ist dies der Fall, sollten neue Dich­tungen einge­zogen werden, um weiterhin Schäden durch Wasser zu vermeiden.

Rele­vante Outdoor-Stan­dards im Über­blick

Orga­nisa­tion Name Staub­schutz Wasser­schutz IEC IP51 gegen Staub­abla­gerungen gegen Tropf­wasser IP52 gegen Staub­abla­gerungen gegen Tropf­wasser bei maximal 15 Grad Winkel IP53 gegen Staub­abla­gerungen gegen Sprüh­wasser IP54 gegen Staub­abla­gerungen gegen Spritz­wasser IP55 gegen Staub­abla­gerungen gegen Strahl­wasser IP56 gegen Staub­abla­gerungen gegen starkes Strahl­wasser IP57 gegen Staub­abla­gerungen gegen eindrin­gendes Wasser bis 1 m Tiefe (min. 30 Minuten) IP58 gegen Staub­abla­gerungen gegen dauer­haftes Unter­tau­chen IP65 gegen Eindringen von Staub gegen Strahl­wasser IP67 gegen Eindringen von Staub gegen eindrin­gendes Wasser bis 1 m Tiefe (min. 30 Minuten) IP68 gegen Eindringen von Staub gegen dauer­haftes Unter­tau­chen US-Vertei­digungs-

minis­terium MIL-STD-810H *) möglich gegen Eindringen von Staub und Sand möglich gegen Feuch­tig­keit, Spritz­wasser, Strahl­wasser *) Die Angabe des Stan­dards allein sagt nichts über den gewähr­leis­teten Schutz bzw. die konkret durch­geführten Tests aus.