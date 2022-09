Das Angebot an E-Book-Readern ist nach wie vor stabil. Nach wie vor finden sich in Deutsch­land Lese­geräte verschie­dener Hersteller, wobei die Preise zuneh­mend sinken. Wir zeigen eine Auswahl aktu­eller E-Book-Reader.

E-Book-Reader in der Übersicht

Fotos: Amazon/teltarif.de, Montage: teltarif.de Das Angebot an E-Book-Readern ist groß. In Deutsch­land finden sich die unter­schied­lichsten Lese­geräte verschie­dener Hersteller, wobei sich die Preise zum Teil stark unter­scheiden. Wurden die E-Book-Reader früher häufig für weit über 200 Euro verkauft, sind aktu­elle Geräte nun bereits ab etwa 50 Euro zu haben. Auf einer weiteren Seite zu E-Book-Readern haben wir Ihnen bereits eine aus­führliche Einfüh­rung rund um die Geschichte der E-Book-Reader gegeben - jetzt wollen wir darüber infor­mieren, welche Geräte aktuell auf dem Markt verfügbar sind. & E-Book-Reader in der Übersicht

Fotos: Amazon/teltarif.de, Montage: teltarif.de

Unter­schied­liche Formate-Darstel­lung und Ausstat­tung

E-Books sind nicht gleich E-Books und die Verlage sowie Hersteller haben sich immer noch nicht auf ein ein­heit­liches Format geei­nigt. Beim Kauf eines Gerätes gilt es daher, genau auf die unter­stützten Datei-Formate zu achten. Neben proprie­tären Text-Formaten gibt es mit EPUB ein offenes, nicht-proprie­täres, XML-basiertes Format, das sich - im Gegen­satz zu PDF-Dateien - an die jewei­lige Größe des Displays anpasst. EPUB-Dateien werden mittler­weile von den meisten E-Book-Readern wieder­gegeben und gehören zu den gängigsten Formaten. Im Gegen­satz dazu setzt Amazon bei seinen Kindles auf das soge­nannte mobi-Format mit der haus­eigenen azw-Verschlüs­selung, wodurch der Einkauf von E-Books auf den Shop des Herstel­lers beschränkt wird.

Aktu­elle E-Book-Reader sind in der Regel mit einem ePaper-Display ausge­stattet, einer "elek­troni­schen Tinte", die den Lese­stoff wie auf echtem Papier darstellt und als beson­ders augen­schonend und energie­sparend gilt. Spie­gelungen wie bei Tablet-Bild­schirmen gibt es bei diesen Screens nicht, sodass sich die Schrift auch sehr gut in der Sonne ablesen lässt. Bekannte Hersteller solcher Displays mit elek­troni­schem Papier sind E Ink mit seiner oft verwen­deten Pearl-Tech­nologie sowie dem eInk-Carta-Display, aber auch Amazon mit seinem eigens entwi­ckelten Paper­white-Display.

Die Hersteller lassen sich immer neue Erwei­terungen wie z.B. beleuch­tete Displays mit HD-Auflö­sung und Vorlese­funktionen einfallen, um ihre Geräte für die Leser möglichst attraktiv zu machen. Mitt­lerweile gibt es die E-Book-Reader auch in verschie­denen Display­größen. Das 6-Zoll-Format bildet jedoch weiterhin den Stan­dard. Auch wasser­feste Exem­plare sind zuneh­mend im Kommen.