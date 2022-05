Hannover Messe 2022: 5G-Mobilfunk nur von der Telekom?

Das Messe­gelände in Hannover galt schon immer als Test­fall und Demons­tra­tions­objekt der Mobil­funk-Tech­nologie. Als GSM (2G) in den Jahren 1991/92 an den Start ging, gab es noch die TK-Fach­messe „CeBIT“. Die „CeBIT“ (später CEBIT“ aus Centrum für Büro und Infor­mati­ons­technik) war aus der Hannover Messe entstanden, die als Hannover Messe Indus­trie weiter­macht und heute ihre Tore geöffnet hat.

Telekom mit eigenem MSC vor Ort

Die Deut­sche Telekom wurde seiner­zeit belä­chelt, weil sie für die Messe ein eigenes MSC aufstellte. MSC stand damals für Mobile Swit­ching Center mit VLR (Besu­cher­register) und sehr viel Kapa­zität, die dann auch wirk­lich gebraucht wurde.

Konventionelle Technik bekommt Konnektivität: 5G-Empfang gab es in den Hallen bis auf Telekom kaum

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Wie sieht es heute auf der Hannover Messe aus? Die Messe betreibt inzwi­schen ein eigenes 5G-Campus-Netz auf 3,7-3,8 GHz, was aber für Endnutzer und „Außen­ste­hende“ nicht zugäng­lich ist.

Telekom liefert 5G

Die Telekom betreibt auf dem Messe­gelände ein öffent­liches 4G/5G-Netz. Wir haben z.B. in Halle 18 (unmit­telbar am Nord­ein­gang gegen­über des Messe-Hoch­hauses) indoor ermit­telt und erzielten 864 MBit/s im Down­load und 126 MBit/s im Upstream. Verwendet wird hier das Band n78 auf 3,6 GHz für 5G - noch in NSA-Technik. Die kommende SA-Technik steht Endnutzer der Telekom noch nicht zur Verfü­gung.

Im Pres­sezen­trum ermit­telten wir im Telekom-Netz einen Down­stream von 215 MBit/s gegen­über 62 MBit/s im Upstream.

Voda­fone unter­schied­lich

An glei­cher Stelle performte das Netz von Voda­fone mit 100 MBit/s im Down­load. Noch während des Tests sackte die Geschwin­dig­keit aber noch auf 60 MBit/s ab. Der Upstream pendelte zwischen 9 und 14 MBit/s. Im Pres­sezen­trum über­trumpfte das Voda­fone-Netz dann alle Anbieter und lieferte mit 4G flotte 476 MBit/s im Down­stream, aber nur 6,89 MBit/s im Upstream. 5G von Voda­fone war auf dem Messe­gelände nicht sichtbar.

o2 stabil bis schnell

Telefónica (o2) war eben­falls mit 4G vertreten, in Halle 18 konnten wir 24,7 MBit/s (Down­load) und 9,85 MBit/s (Upload) ermit­teln. Im Pres­sezen­trum hingegen lieferte das o2-Netz flotte 264 MBit/s (Down­load) bei 51,2 MBit/s im Upload, was dem Claim "o2 can do" gerecht wird.

Zur Messung haben wir ein iPhone 13 mini und die Speed­test-App von Ookla genutzt. Im iPhone verwen­deten wir verschie­dene Original-Netz­betreiber-eSIM mit Lauf­zeit-Tarifen, die für 5G frei­geschaltet sind.

Tele­fonieren heute problemlos

Moderne Drohnen entweder mit 2,4 GHz (WLAN) oder betriebssicherer über 5G - sofern es Netz gibt

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Mobiles Tele­fonieren war in allen Netzen jeder­zeit möglich. Die Zahl der Messe­besu­cher war auch „über­schaubar“. Belegt sind die Hallen 2-13, und in Halle 18 finden Vorträge zu verschie­denen Themen statt. Die Hannover Messe ist noch bis Donnerstag geöffnet. Das Tages­ticket kostet 34 Euro (ermä­ßigt 19 Euro).

In einer weiteren Meldung geht es um Verifone: Update soll Karten­zah­lungen wieder ermög­lichen.