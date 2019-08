Faktencheck: Wie gefährlich ist Handy-Strahlung?

Die Dauer­debatte über mögliche Gesund­heits­schäden durch Handy­strah­lung wird aktuell wieder durch den begin­nenden Aufbau der 5G-Netze befeuert. Deshalb hat die Stif­tung Waren­test die gesamte Studi­enlage zu Mobil­funk und Gesund­heit gesichtet und in einer Exper­tenrunde erör­tert - einschließ­lich der neuesten Tier­studien ("test"-Ausgabe 9/19). Das Fazit: Nach aktu­ellem Stand der Forschung bestehe kaum Grund zur Sorge. Daran ändere auch der 5G-Ausbau nichts.

Kaum Erfah­rungs­werte bei Kindern

Über die Gefährlichkeit von Handystrahlung für Kinder liegen bisher kaum Ergebnisse vor. Wer vorbeugen möchte, kann aber trotzdem einiges tun. Insbe­sondere für Kinder sind Schutz­maßnahmen dem Bundesamt für Strah­lenschutz (BfS) zufolge beson­ders wichtig, weil für sie erst vergleichs­weise wenige Studien zu mögli­chen gesund­heit­lichen Folgen vorliegen. Mit einschlä­gigen Unter­suchungen auf diesem Gebiet haben inter­natio­nale Forscher­gruppen erst vor kurzem begonnen. Zusätz­lich stellt sich hier das Problem, dass Studien mit Kindern und Jugend­lichen in vielen Staaten aus ethi­schen Gründen verboten sind.

Folgende Maßnahmen empfehlen die Waren­tester für alle Handy-Nutzer:

1.: Empfang im Auge behalten

Handys passen ihre Sende­leis­tung den Gege­benheiten vor Ort an. Je schwä­cher das Mobil­funk­netz, desto stärker müssen die Geräte funken. Wer sich schützen möchte, meidet also Tele­fonate bei schlechtem Empfang, wie er im Zug, in Autos ohne Außen­antenne oder in mangel­haft versorgten Gebieten auftritt.

2.: Handy weg vom Ohr

Die Inten­sität elek­troma­gneti­scher Felder sinkt mit der Entfer­nung schnell. Bereits wenige Zenti­meter machen den Experten zufolge einen riesigen Unter­schied. Daher ist das Tele­fonieren mit einem Headset empfeh­lens­wert. Beim Aufbau der Verbin­dung ist die Handy­strah­lung am stärksten. Deshalb sollte das Handy erst ans Ohr gehalten werden, wenn sich der andere Teil­nehmer meldet. Eine weitere Alter­native zum Smart­phone am Kopf ist das Frei­spre­chen.

3.: SAR-Wert vor Handy­kauf prüfen

SAR steht für spezi­fische Absorp­tions­rate und bezeichnet die Menge an Energie, die durch das sendende Handy vom nahe­liegenden Körper­gewebe aufge­nommen wird. Der gültige SAR-Höchst­wert liegt bei zwei Watt pro Kilo­gramm. Für jedes Handy­modell ermit­teln die Hersteller den SAR-Wert mit einem stan­dardi­sierten Test. Eine Liste mit den Test­werten veröf­fent­licht das BfS fort­laufend im Netz.

SAR-Wert ist im Alltag nur wenig aussa­gekräftig

Aller­dings kriti­sieren die Waren­tester, dass der SAR-Wert bei maxi­maler Sende­leis­tung ermit­telt wird - eine Leis­tung, die Handys in der Praxis kaum je erreichten. Daher sage der SAR-Wert über die tatsäch­liche Strah­lenbe­lastung im Alltag wenig aus.

Das Handy wird immer wieder auch für andere Gesund­heits­schä­digungen wie etwa Schlaf­störungen verant­wort­lich gemacht. Wir haben auch diese Vorwürfe auf den Prüf­stand gestellt.

