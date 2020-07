Bezahlen mit dem o2-Prepaid-Handy - kompliziert

Bezahlen über das Handyguthaben ist nicht so einfach wie es scheint.

Foto: Picture Alliance / dpa Wir hatten über die Möglich­keit, über die o2-Handy­rech­nung auch andere Dienst­leis­tungen bezahlen zu können, berichtet.

Theorie und Praxis

Foto: Picture Alliance / dpa Ein Leser schrieb uns, dass "schnell, einfach, sicher und ohne Regis­trie­rung per Handy­rech­nung oder Prepaid-Guthaben bezahlen" in der Praxis nicht funk­tio­niere.

Nirgendwo stehe, dass man für die Zahlung per Handy­rech­nung erst eine sepa­rate Aufla­dung durch­führen oder eine "Warte­zeit erdulden" müsse. Als der Leser kurz nach Akti­vie­rung seiner Prepaid-Karte von o2 diesen Service nutzen wollte, wurde das mit einer Fehler­mel­dung quit­tiert: "Bitte laden Sie zunächst Ihr Guthaben auf. Die System­frei­schal­tung für das Bezahlen per Handy­rech­nung kann dann bis zu 24 Stunden dauern."

Zweimal aufge­laden und - nichts

Also hat der Leser die SIM zweimal mit Guthaben aufge­laden und die Zahlung erneut versucht. Zweimal seien danach die Zahlungs­ver­suche abge­lehnt worden. Danach warf er ein Blick in sein Online-Kunden­konto: "Dritt­an­bie­ter­dienste sind und waren nie gesperrt, ich habe mehr als genug Guthaben (>30 Euro)", schrieb er uns.

Kunde fühlt sich getäuscht

Für den Leser sei das eine "klare Täuschung von Kunden", da vor seinem ersten Zahlungs­ver­such nicht klar war, "dass eine einma­lige Über­wei­sung oder gar eine Warte­zeit erfor­der­lich sein würde."

Der Leser versuchte, Telefónica mehr­fach per o2-Forum, Hotline, Chat, E-Mail und sogar per Brief zu kontak­tieren. Dabei hätten sich wider­spre­chende Aussagen seitens o2 abge­wech­selt: Er könne Dritt­an­bie­ter­dienste "voll nutzen", "bis 5 Euro nutzen" (eine Zahlung über 90 Cent wurde wieder verwei­gert) oder bis zu einem Limit, das ihm nicht mitge­teilt werden dürfe, nutzen oder er könne das erst 24 Stunden nach Aufla­dung nutzen (was nach seiner Empfin­dung auch nicht stimmt).

o2-Pres­se­stelle erklärt die Fein­heiten

Wir haben den Fall an die Pres­se­stelle von Telefónica weiter­ge­leitet. Die Antwort weit­ge­hend im Original-Wort­laut: "Wir bedauern, dass Herr X. mit unserem Service nicht zufrieden war. Aus Sicher­heits­gründen ist bei Prepaid-Tarifen vor der ersten Gutha­ben­auf­la­dung das Bezahlen per Handy­rech­nung nur einge­schränkt nutzbar. Nach einer Gutha­ben­auf­la­dung erhöht sich das Nutzungs­limit für die Bezahl­me­thode. Gemäß unserer Allge­meinen Geschäfts­be­din­gungen muss der Kunde ein Guthaben auf sein Gutha­ben­konto über­tragen, um Prepaid-Mobil­funk­leis­tungen nutzen zu können. Eine expli­zite Regis­trie­rung ist weiterhin nicht erfor­der­lich und es entstehen dadurch auch keine Mehr­kosten.

Die Nutzungs­li­mits werden dyna­misch anhand diverser interner Krite­rien berechnet und dienen in erster Linie der Sicher­heit. Da bei Dritt­an­bie­ter­diensten auch höhere Rech­nungs­be­träge entstehen können, haben die Nutzungs­li­mits im Sinne des Verbrau­cher­schutzes hier Prio­rität.

Die Erläu­te­rung der Vorteile auf www.o2online.de „Schnell, einfach, sicher und ohne Regis­trie­rung per Handy­rech­nung oder Prepaid-Guthaben bezahlen“ beziehen sich auf die Funk­tio­na­lität „Bezahl einfach per Handy­rech­nung“, für die der Kunde nicht zusätz­lich einen Anmel­de­pro­zess durch­laufen muss. Die (gesetz­lich vorge­schrie­bene) Prepaid-Regis­trie­rung ist hier nicht gemeint.

Einfach­heit vs. Sicher­heit

Hier kreuzen sich schlicht zwei Welten: Die Einfach­heit des Bezahl­vor­gangs über das vermeint­liche Handy­gut­haben für den Kunden trifft auf die Angst, dass findige Kunden mit dem "güns­tigen" Start­gut­haben teure Dienste in Anspruch nehmen könnten, anstatt die Karte frisch aufzu­laden. Hinzu­kommen Sicher­heits­be­denken der Aufsichts­be­hörden, die bei jedem Geld­transfer schnell pein­liche Fragen stellen möchten, bevor sie ihn erlauben wollen. Und aktuell kommt noch die kompli­zierte Frage der Mehr­wert­steu­er­ab­rech­nung dazu, weil diese in Prepaid­gut­haben zunächst nicht enthalten ist und erst später "auftaucht".

Man sollte sich auf diese Bezahl­ver­fahren besser nicht verlassen, sondern einen "Plan B" bereit halten, sonst ist man verlassen.

Die Deut­schen scheinen sich mit dem Bezahlen per Handy ohnehin schwer zu tun.