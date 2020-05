Smart­phone-Displays sollten nicht nur eine hohe Auflö­sung haben, auch die Farb­darstel­lung sollte möglichst natur­getreu sein. Welche Handys in dieser Kate­gorie beson­ders gut abschneiden, zeigt unsere Top 10 der Smart­phones mit der besten Farb­darstel­lung 2020.

Eines der wich­tigsten Merk­male eines Smart­phones ist dessen Display. Auf dieses schauen wir zum Teil mehrere Stunden am Tag. Umso wich­tiger ist die Qualität des verwen­deten Bild­schirms. Auflö­sung, Kontrast und Display­hellig­keit müssen stimmen. Aber auch die Farb­wieder­gabe spielt eine große Rolle, schließ­lich soll sie möglichst natur­getreu sein. Welche Geräte hierbei am besten abschneiden, verraten wir in unserer Top 10 der Smart­phones mit der besten Farb­darstel­lung 2020. Die Liste wird von uns regel­mäßig aktua­lisiert und beruht auf den Ergeb­nissen der Handy-Tests von teltarif.de.

Die Hersteller verwenden in ihren Geräten Displays mit unter­schied­lichen Tech­nolo­gien. Beson­ders populär sind neben klas­sischen LCDs auch AMOLED-Screens oder die von Apple häufig verwen­deten Retina-Displays. Die unter­schied­lichen Tech­nolo­gien haben wir in einem weiteren Ratgeber bereits beschrieben.

Die Genau­igkeit der Farb­wieder­gabe hängt stark von den verwen­deten Display-Tech­nolo­gien ab. So sind SuperAMOLED-Screens dafür bekannt, Farben knallig und fast schon über­zogen darzu­stellen. Aus diesem Grund findet sich in dieser Top-10-Liste der Smart­phones mit der besten Farb­wieder­gabe 2020 kein Gerät mit derar­tigem Bild­schirm. Statt­dessen teilen sich die vorderen Ränge einige Modelle eines ganz bestimmten Herstel­lers.

So ermit­telt teltarif.de Farb­echt­heit eines Displays

Die Ergeb­nisse, die unserer Top 10 zugrunde liegen, stammen aus der Display­messung, die wir im Rahmen unserer Handy-Tests durch­führen. Unter Verwen­dung des Sensors von Spyder4Elite sowie des Programms HCFR messen wir die Farb­genau­igkeit eines Bild­schirmes. Ausge­geben wird diese durch den soge­nannten Delta E. Der Delta-E-Wert zeigt an, wie genau das Display eine Farbe wieder­gibt. Dabei gilt: Je geringer der Wert, desto näher liegt die Farb­wieder­gabe am Ideal.