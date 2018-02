Top 10: Smartphones mit der besten Farbdarstellung 2018

Eines der wichtigsten Merkmale eines Smartphones ist dessen Display. Auf dieses schauen wir zum Teil mehrere Stunden am Tag. Umso wichtiger ist die Qualität des verwendeten Bildschirms. Auflösung, Kontrast und Displayhelligkeit müssen stimmen. Aber auch die Farbwiedergabe spielt eine große Rolle, schließlich soll sie möglichst naturgetreu sein. Welche Geräte hierbei am besten abschneiden, verraten wir in unserer Top 10 der Smartphones mit der besten Farbdarstellung 2018. Die Liste wird von uns regelmäßig aktualisiert und beruht auf den Ergebnissen der Handy-Tests von teltarif.de.

Die Hersteller verwenden in ihren Geräten Displays mit unterschiedlichen Technologien. Besonders populär sind neben klassischen LCDs auch AMOLED-Screens oder die von Apple häufig verwendeten Retina-Displays. Die unterschiedlichen Technologien haben wir in einem weiteren Ratgeber bereits beschrieben.

Die Genauigkeit der Farbwiedergabe hängt stark von den verwendeten Display-Technologien ab. So sind SuperAMOLED-Screens dafür bekannt, Farben knallig und fast schon überzogen darzustellen. Aus diesem Grund findet sich in dieser Top-10-Liste der Smartphones mit der besten Farbwiedergabe kein Gerät mit derartigem Bildschirm. Stattdessen teilen sich die vorderen Ränge einige Modelle eines ganz bestimmten Herstellers.

So ermittelt teltarif.de Farbechtheit eines Displays

Die Ergebnisse, die unserer Top 10 zugrunde liegen, stammen aus der Displaymessung, die wir im Rahmen unserer Handy-Tests durchführen. Unter Verwendung des Sensors von Spyder4Elite sowie des Programms HCFR messen wir die Farbgenauigkeit eines Bildschirmes. Ausgegeben wird diese durch den sogenannten Delta E. Der Delta-E-Wert zeigt an, wie genau das Display eine Farbe wiedergibt. Dabei gilt: Je geringer der Wert, desto näher liegt die Farbwiedergabe am Ideal.

Wir haben in dieser Liste die zehn Smartphones mit der naturgetreusten Farbwiedergabe in aufsteigender Reihenfolge gelistet. Die Geräte, die in dieser Kategorie am besten abschneiden, finden Sie daher am Ende der Top 10 der Smartphones mit der besten Farbdarstellung 2018.

Klicken Sie auf das eingebundene Bild, um zum nächsten Modell zu wechseln.