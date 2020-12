teltarif.de testet regel­mäßig Smart­phones. Im Test­verfahren ermit­teln wir im Zuge unserer Bewer­tung auch das Preis-Leis­tungs-Verhältnis eines Gerätes. Einige Modelle entpuppten sich im Test aufgrund ihrer Ausstat­tung und ihres Preises als wahre Preis-Leis­tungs-Sieger. Sie bieten für über­schau­bare Kosten eine solide Leis­tung, die den meisten Nutzern voll­kommen genügen sollte.

In der folgenden Über­sicht finden Sie die Smart­phones, die im teltarif.de-Test im Bereich Preis/Leis­tung in diesem Jahr am besten abge­schnitten haben. Der Bewer­tung liegt der aktu­elle Markt­preis zugrunde, in der Beschrei­bung des jewei­ligen Smart­phone-Modells nennen wir aber auch die unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers.

Unsere Top 10 der Preis-Leis­tungs-Sieger 2020 ergänzt die Listen, die wir Ihnen bereits seit Längerem anbieten: So finden Sie unter anderem die Smart­phones mit der besten Handy-Kamera 2020 im teltarif.de-Test, unsere Akku-Test­sieger 2020 sowie die Handys mit den hellsten Displays 2020 in weiteren Meldungen.

In der aktu­ellen Über­sicht zeigen wir unsere 10 Preis-Leis­tungs-Sieger 2020 in aufstei­gender Reihen­folge. Beim Klick auf das Bild gelangen Sie zum ersten Smart­phone.

