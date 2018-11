Top 10 im Handy-Test: Die Preis-Leistungs-Sieger 2018

Überzeugend in Ausstattung und Preis

Auch in diesem Jahr sind einige Smartphones auf den Markt gekommen, die aufgrund ihrer Ausstattung und des moderaten Preises ein gutes und sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis haben. So erhalten potenzielle Käufer ein Smartphone, das sprichwörtlich sein Geld wert ist. Wir haben die Top-10-Liste gründlich überarbeitet. Neu dazugekommen ist unter anderem das OnePlus 6T, das es mit einem Preis von ab 549 Euro locker mit Geräten aufnehmen kann, die doppelt so viel und noch mehr kosten. Besonders im Mittelklasse-Bereich tummeln sich einige Favoriten, die viel für den Kaufpreis bieten.