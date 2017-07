Das sind die Top 10 im Handy-Test

Der Smartphone-Markt ist heiß umkämpft. Die Geräte müssen heutzutage nicht nur viel Leistung bieten, sie sollten dabei auch möglichst preiswert sein. Aus diesem Grund ermittelt teltarif.de seit der Umstellung auf das neue Handy-Testverfahren neben der Gesamtnote auch eine Preis-Leistungs-Note. Diese errechnet sich aus der technischen Ausstattung und dem aktuellen Verkaufspreis der Smartphones.

Nachdem wir in einer Übersicht bereits die zehn leistungsstärksten Smartphones gelistet haben, stellen wir nun Geräte mit einem besonders guten Preis-Leistungs-Verhältnis vor. Die Liste wird von uns regelmäßig aktualisiert. Welche Smartphones in dieser Kategorie am besten abgeschnitten haben, erfahren Sie in unserer Top 10 der Preis-Leistungs-Sieger