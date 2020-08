Wir stellen die Top 10 der Smart­phones vor, die im Handy-Test von teltarif.de mit beson­ders hellen Displays über­zeugen konnten. Erfahren Sie, bei welchem Gerät der Bild­schirm am hellsten leuchtet.

Smart­phones müssen ein ausrei­chend helles Display besitzen, damit sie auch bei starker Sonnen­einstrahlung gut ablesbar sind. Gemessen wird die Hellig­keit in cd/m², also Candela pro Quadrat­meter. Je höher der Wert, desto heller strahlt der Bild­schirm. Prin­zi­piell geht man davon aus, das Displays mit einer Hellig­keit von 200 bis 250 cd/m² in Innen­räumen gut ablesbar sind. Um gegen das blen­dende Sonnen­licht im Freien ankommen zu können, braucht es aller­dings mindes­tens die doppelte Hellig­keit. Einige Smart­phone-Displays haben aber sogar eine noch höhere Leucht­kraft, wie unsere aktu­elle Top-10-Über­sicht der Smart­phones mit den hellsten Displays 2020 zeigt. Die Liste umfasst auch leucht­starke Geräte, die vor 2020 auf den Markt gekommen sind.

Um die Qualität der Bild­schirme eines Gerätes zu über­prüfen, verwendet teltarif.de im Handy-Test­ver­fahren den Sensor von Spyder4Elite sowie das Programm HCFR. Mit ihm können wir Werte wie die Display­hel­lig­keit, den Kontrast und die Genau­ig­keit der Farb­wie­der­gabe ermit­teln. Damit es fair bleibt, wird der Display-Test in einem speziell abge­dun­kelten Raum mit immer glei­cher Licht­um­ge­bung vorge­nommen.

In der folgenden Über­sicht stellen wir die Smart­phones vor, die im Handy-Test von teltarif.de mit beson­ders hellen Displays über­zeugen konnten. Unsere 10 Sieger in Sachen Display­hel­lig­keit finden Sie in aufstei­gender Reihen­folge gelistet.

Klicken Sie auf das einge­bun­dene Bild, um zum nächsten Modell zu wech­seln.