Premium-Variante in Ceramic auf Platz 1

Smartphone-Displays, die über 600 Candela schaffen, sind ohnehin bereits Könige ihrer Disziplin. Der Elektronikhersteller Samsung schafft es mit seinen Smartphones in unserem Testverfahren zur Displayhelligkeit in der Regel gute bis sehr gute Ergebnisse einzufahren. So war das Samsung Galaxy Note 9 mit einem Wert weit über 600 Candela auf Platz 1 der Top-10-Liste. Den Platz muss es jetzt leider freimachen, was aber nicht weiter schlimm für Samsung ist, denn der neue Besetzer des ersten Platzes kommt aus dem eigenen Hause: Das Samsung Galaxy S10+ erreichte in unserem Testverfahren über 700 Candela. Und auch sonst schneidet es in unserem Test sehr gut ab. Bravo. Und Sie können sogar eine Premium-Version des Galaxy S10+ gewinnen:

Gewinnspiel: teltarif.de verlost ein Samsung Galaxy S10+

Samsungs neues Flaggschiff mit der größten Speicher­aus­statt­ung könnte mit ein wenig Glück sogar bald Ihnen gehören. Denn wir verlosen ein Samsung Galaxy S10+ mit 1 TB Speicher. Um im Lostopf zu landen, müssen Sie nur eine einfache Frage be­ant­worten. Viel Glück!