Wir stellen zehn Smartphones vor, die im Handy-Test von teltarif.de mit besonders hellen Displays überzeugen konnten. Erfahren Sie, bei welchem Gerät der Bildschirm am hellsten leuchtet.

Bei Smartphones spielt das Display eine große Rolle. Denn das ist der Part, über den wir Inhalte ablesen und das Gerät zum großen Teil bedienen. Deshalb sollte ein Smartphone zwingend ein gutes Display besitzen. Um die Qualität der Bildschirme eines Gerätes überprüfen zu können, verwendet teltarif.de im Handy-Testverfahren den Sensor von Spyder4Elite sowie das Programm HCFR. Mit ihm können wir Werte wie die Displayhelligkeit, den Kontrast und die Genauigkeit der Farbwiedergabe ermitteln. Damit es fair bleibt, wird der Display-Test in einem speziell abgedunkelten Raum mit immer gleicher Lichtumgebung vorgenommen.

Um die zumeist spiegelnden Bildschirme von Smartphones unterwegs problemlos ablesen zu können, sollte das Display des Gerätes hell genug sein. Gemessen wird die, also Candela pro Quadratmeter.. Prinzipiell geht man davon aus, das Displays mit einer Helligkeit von 200 bis 250 cd/m² in Innenräumen gut ablesbar sind. Um gegen das blendende Sonnenlicht im Freien ankommen zu können, braucht es allerdings mehr - 300 besser noch 350 cd/m² sollten es sein.

In der folgenden Übersicht stellen wir die Smartphones vor, die im Handy-Test von teltarif.de mit besonders hellen Displays überzeugen konnten. Unsere 10 Sieger in Sachen Displayhelligkeit finden Sie in aufsteigender Reihenfolge gelistet.

Klicken Sie auf das eingebundene Bild, um zum nächsten Modell zu wechseln.