Aktuell an der Spitze ist Samsungs Premium-Modell

Von Samsungs Flaggschiff wurde bereits im Vorfeld sehr viel erwartet. Als das Galaxy S10+ aus dem Testlabor wieder da war, enttäuschten uns die Ergebnisse nicht. Das Gerät ist so gut, dass es sich an die Spitze unserer aktuell besten Smartphones 2019 setzen kann. Für das Gerät sprechen die ausgezeichnete Verarbeitung, das tolle 6,4 Zoll-DynamicAMOLED-Display, die sehr guten Kamera-Ergebnisse, neue Technologien im Bereich Selfiekamera-Integration und In-Display-Fingerscan. Die Liste ist lang. Wer will da keins haben? Die unverbindliche Preisempfehlung von 1249 Euro ist allerdings ganz schön happig. Wer das Geld nicht ausgeben will, kann auch einfach an unserem Gewinnspiel teilnehmen:

Gewinnspiel: teltarif.de verlost ein Samsung Galaxy S10+

Samsungs neues Flaggschiff mit der größten Speicher­aus­statt­ung könnte mit ein wenig Glück sogar bald Ihnen gehören. Denn wir verlosen ein Samsung Galaxy S10+ mit 1 TB Speicher. Um im Lostopf zu landen, müssen Sie nur eine einfache Frage be­ant­worten. Viel Glück!