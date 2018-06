Nachdem wir in einer Übersicht bereits aktuelle Smartphones vorgestellt haben, die auf Basis des teltarif.de-Tests mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis punkten, finden Sie in der unten eingebundenen Liste ab sofort die Top 10 2018 mit der besten Gesamtnote. Die Übersicht umfasst auch Geräte, die im vergangenen Jahr auf den Markt gekommen sind, bei denen es sich aber entweder noch um aktuelle Modelle der Hersteller handelt oder um Geräte, die von den Nutzern besonders nachgefragt werden. Unsere Liste wird regelmäßig aktualisiert, wenn nach einem neuen Test ein neues Gerät die Top 10 erklimmt. Erstaunlicherweise haben es neben den High-End-Boliden auch einige günstigere Handys aus der Mittelklasse in die Top 10 2018 geschafft.

So ermittelt teltarif.de die Top 10 der Handys

teltarif.de testet die Smartphones im eigens entwickelten, unabhängigen Handy-Testverfahren. Dabei prüfen wir nicht nur die Leistung des Prozessors, der Kamera und des Akkus, sondern gehen auch auf die Display-Eigenschaften und die Zuverlässigkeit der Sensoren ein. Der Testparcours, den jedes Gerät durchlaufen muss, ist immer gleich, was die Testergebnisse vergleichbar macht - hier finden Sie die Erklärung zu unserem Testverfahren

Aus den ermittelten Teilergebnissen berechnen wir eine Gesamtnote. Einige Smartphones konnten im Test durch eine sehr gute Performance, durch besondere Software-Funktionen und ein durchdachtes Design überzeugen. Daher erhielten die Handys zu Recht eine sehr gute oder gute Gesamtnote.

Selbstverständlich bieten wir Ihnen auch weitere Übersichten: Insbesondere finden Sie hier die Top 10 mit den hellsten Displays 2018, die High-End-Smartphones mit der besten Handy-Kamera sowie unsere Akku-Testsieger 2018.

In der aktuellen Übersicht zeigen wir die 10 Smartphones mit der besten Gesamtnote in aufsteigender Reihenfolge.

