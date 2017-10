Galaxy Note 8 schiebt sich nach vorne

Regelmäßig testen wir Smartphones und passen unsere Top-10-Listen den Ergebnissen der Tests entsprechend an. In der Liste der besten Smartphones 2017 (gemessen an der Gesamtnote) konnte sich das Samsung Galaxy Note 8 im endgültigen Test einen Platz nach vorn kämpfen. Es überzeugte somit noch mehr als im Vorabtest, dessen Note ursprünglich in die Top 10 eingeflossen ist. Mit dem Lenovo Moto Z2 Play gibt es aber auch einen neuen Vertreter. Das Besondere an dem Smartphone ist die modulare Erweiterbarkeit. Wo es sich platziert hat und auf welchem Platz der Liste das Galaxy Note 8 gelandet ist, können Sie in unserer Top-10-Übersicht nachlesen.