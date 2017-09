Ein Modell platziert sich sogar in die Top 3

Mit dem Samsung Galaxy Note 8, dem Nokia 8 und dem Honor 9 konnten sich drei aktuelle Top-Geräte in die Liste der besten Smartphones 2017 einordnen. Gemessen an der Gesamtnote im teltarif.de-Handy-Test aktualisieren wir regelmäßig die aktuelle Top 10 und geben so einen Überblick über die Smartphones, deren Gesamtkonzept am meisten überzeugen konnte. Das Honor 9 belegt aufgrund seines leistungsstarken Prozessors und seiner umfangreichen Kamera-Ausstattung einen der hinteren Plätze der Liste. Das Nokia 8 verfehlt nur knapp unsere Top 3 und Samsungs Galaxy Note 8 erreichte im Vorabtest so gute Teilnoten, dass es sich bereits jetzt einen Platz in den vordersten Reihen der Übersicht sichern konnte. Die Details zur jeweiligen Bewertung sowie Informationen zu den übrigen sieben Spitzen-Smartphones, finden Sie in unserer Top 10 der Smartphones 2017.