HTC U11 sichert sich einen guten Platz

In unserer Liste der bislang besten von uns getesteten Smartphones gibt es einen neuen Kandidaten. Das HTC U11 ist mit seiner Gesamtnote von 1,4 bzw. 92 Prozent ebenso gut wie das Galaxy S8. Lediglich aufgrund des minimal schlechteren Preis-Leistungs-Verhältnisses hat das HTC-Gerät den ersten Platz verfehlt. Das Besondere am HTC U11 ist das druckempfindliche, vor Spritzwasser geschützte Gehäuse. Durch Drücken können Nutzer bestimmte Funktionen starten. Hinzu kommt die gute technische Ausstattung wie der aktuelle Snapdragon 835, die 16-Megapixel-Frontkamera und das aktuelle Betriebssystem. Durch den Zuwachs wurden die Positionen in der Bestenliste neu geordnet - erfahren Sie in unserer Top 10 der besten Smartphones, welche Geräte uns aufgrund der guten Leistung überzeugen konnten.