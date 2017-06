Diese Geräte haben im Test am besten abgeschnitten

Nachdem wir Ihnen in einer Übersicht bereits aktuelle Smartphones vorgestellt haben, die momentan auf Basis des teltarif.de-Tests mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis punkten können, finden Sie in der unten eingebundenen Liste nun die zehn Smartphones mit der besten Gesamtnote. Die Geräte können durch ihre aktuelle Technik und ihre umfangreichen Features punkten, überzeugen im Design und bringen oftmals interessante Software-Funktionen mit. Bei vielen Modellen handelt es sich um die aktuellen Flaggschiffe der Hersteller, es befinden sich aber auch gute Mittelklasse-Smartphones in der Auswahl. Die Liste der besten Smartphones 2017 wird von uns regelmäßig aktualisiert und beruht auf den Ergebnissen unseres Testverfahrens. Wie teltarif.de im Detail testet, erfahren Sie in unserer Test-Erklärung.