Vergleich: Welches Smartphone ist das Schnellste?

Es gibt wieder eine kleine Bewegung in der Top-10-Grafikliste der besten Smartphones. Neu auf Rang 6 eingestiegen ist das Moto Z2 Force von Motorola und das denkbar knapp mit 10 Punkten Unterschied vor dem HTC U11. Das Nachsehen hat damit das iPhone 7 Plus von Apple, welches es mit 37 987 Punkten nicht mehr in die Top 10 geschafft hat.

Wer weitere Modelle wie das Huawei Mate 10 Pro oder dessen nahezu baugleiches Schwestermodell Honor View 10 vermisst, dem sei gesagt, dass beide Smartphones mit 31 159 (Huawei) respektive 31 771 Punkte (Honor) nicht Top-10-tauglich sind.