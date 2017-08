Handheld-Konsolen wie der Gameboy von Nintendo haben zu ihrer Zeit das mobile Gaming geprägt, doch sie bekommen schon seit Jahren zunehmend Konkurrenz von Smartphones. Aktuelle Prozessoren können ein tolles Grafik­feuerwerk auf die kleinen Displays zaubern, das es eine Freude ist. Egal ob spezielle Mobil-Titel wie Asphalt Xtreme, Dungeon Hunter 5 oder PC-Portierungen vom Kaliber eines GTA San Andreas sowie Baldurs Gate II: Der Grafikchip eines Top-Prozessors kann enorm viel Leistung bieten heutzutage.

Aktuell gibt es drei große Entwickler für mobile Grafik­chips: PowerVR Technologies mit den PowerVR-GPUs, Qualcomm mit der Adreno-Serie und ARM mit der Mali-Familie. In den meisten Smartphones ist ein Grafik­chip der Adreno-Familie zu finden, sofern das betreffende Gerät einem Snapdragon-Prozessor besitzt. Bei Prozessoren von Samsung (Exynos), Huawei (Kirin) und Mediatek (MT, Helio) kommen hingegen die Mali-GPUs zum Einsatz, während PowerVR-Grafikchips vergleichs­weise selten zu finden sind bei Android-Geräten. Der einzige große Anbieter mit einer PowerVR-GPU ist Apple mit seinen Prozessoren der A-Reihe.

So unterschiedlich deren Architekturen auch sein mögen, so vergleichbar ist deren Leistung mit der richtigen Benchmark-App. Vor allem im Highend-Bereich ist die Top-Leistung der einzelnen Grafik­lösungen nicht immer dicht bei­einander, betrachtet man die einzelnen getesteten Geräte für sich genommen. Daher hat teltarif.de einen Blick in die Datenbank geworfen und präsentiert Ihnen die Top 10 der aktuell stärksten Smartphones, bezogen auf die reine 3D-Leistung. Als Richt­wert dient dabei die plattform­übergreifende Benchmarklösung 3DMark von FutureMark (Download für Android und für iOS).

Beachten Sie bitte, dass unsere Top 10 der leistungs­stärksten Smartphones aufsteigend sortiert ist. Das bedeutet, dass es mit Platz 10 los geht und bei Platz 1 endet. Außerdem weisen wir darauf hin, dass nur diejenigen Geräte aufgeführt sind, die von teltarif.de auch getestet wurden. Beachten Sie bitte zudem, dass das Ranking der grafisch leistungsfähigsten Smartphones entsprechend angepasst wird, sobald neue Top-Geräte von unserer Redaktion getestet werden.

Durch unsere Galerie geht es mit einem Klick auf das jeweilige Bild.