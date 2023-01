Aktuelle Smartphones im Test von teltarif.de

Ob ein Smart­phone hält, was das Daten­blatt des Herstel­lers verspricht, zeigt sich in der Regel erst bei der alltäg­lichen Benut­zung. Im Handel vor Ort haben Nutzer kaum die Möglich­keit, die Smart­phones in vollem Umfang auszu­probieren.

So ähnlich sich viele Geräte auch zu sein scheinen, in der Praxis gibt es oft deut­liche Unter­schiede zwischen verschie­denen Smart­phones, selbst wenn diese die glei­chen Werte in puncto Kamera-Auflö­sung, Akku­kapa­zität oder Display­größe haben. teltarif.de testet daher regel­mäßig Smart­phones für Sie. iPhone 14 Pro Max

Bild: teltarif.de Wir prüfen im Test, ob ein Smart­phone gut verar­beitet ist und ange­nehm in der Hand liegt, ob es sich flüssig bedienen lässt und wie lang der Akku durch­hält. Auch die Kamera und die vom Hersteller vorin­stal­lierte Soft­ware nehmen wir im Test unter die Lupe.

Unsere Top-10-Listen

Anhand der Ergeb­nisse in unserem Test­verfahren ermit­teln wir dieje­nigen Smart­phones, die in verschie­denen Kate­gorien am besten abge­schnitten haben. Unsere Top 10 werden regel­mäßig aktua­lisiert - werfen Sie einfach einen Blick in unsere Über­sichten:

Das teltarif.de-Test­verfahren

Damit wir in unseren Tests die Geräte möglichst objektiv bewerten können, haben wir ein spezi­elles Test­verfahren entwi­ckelt, bei dem zahl­reiche "harte Fakten" entscheiden, ob ein Smart­phone gut oder schlecht ist.

Wie wir testen und welche Krite­rien dabei berück­sich­tigt werden, haben wir auf einer eigenen Seite für Sie erklärt. In der News-Über­sicht unten finden Sie alle unsere aktu­ellen Smart­phones-Tests.

Ratge­berseiten für spezi­elle Mobil­tele­fone:

Natür­lich ist die Wahl des Gerätes auch Geschmacks­sache - was der eine trendy und schick findet, ist für den anderen unnö­tiger Schnick­schnack. Eine Vorauswahl von inter­essanten Geräten kann der Nutzer auch anhand der Herstel­leran­gaben treffen, zum Beispiel mit unserer Handy-Daten­bank­suche und dem Handy-Vergleich. In unseren Handy-Tests berichten wir, welchen Eindruck aktu­elle Handys und Smart­phones in der Praxis gemacht haben.

Zudem haben wir spezi­elle Verfahren entwi­ckelt, um die Displays der Geräte, deren Prozessor-Leis­tung und die Akku­lauf­zeit unter immer glei­chen Bedin­gungen über­prüfen zu können. Damit sind die von uns ermit­telten Ergeb­nisse inner­halb der verschie­denen Smart­phone-Modelle gut vergleichbar.

Hilfe bei der Handy-Suche

Wer noch nicht genau weiß, welche Art von Handy er sucht, kann auch in unseren Ratge­bern stöbern. So zeigen wir, welche verschie­denen Preis­klassen es für Handys und Smart­phones gibt und welche übli­chen Features der Käufer zu welchem Preis erwarten kann.