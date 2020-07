Preise und wichtige Eigenschaften von Speicherkarten

Speicherkarten für Smartphones

http://teltarif.de/ Die wohl wich­tigste und in der Werbung heraus­ge­stellte Eigen­schaft einer Spei­cher­karte ist ihre Kapa­zität. Der genannte Wert wird in der Praxis jedoch nie wirk­lich erreicht, da ein Teil des Spei­cher­platzes für die Daten­ver­wal­tung verwendet wird, zum Beispiel für das Daten­system, und daher nicht für die Daten­spei­che­rung zur Verfü­gung steht. Ansonsten hängt die Zahl der ableg­baren Dateien jeweils von der Datei­größe ab. Hier muss der Nutzer selbst entscheiden, ob ihm beim Ablegen der Dateien auf der Spei­cher­karte Menge oder Qualität wich­tiger sind.

Auf eine 128-GB-Spei­cher­karte passen zum Beispiel über 15 000 mit einer 16-Mega­pixel-Handy­ka­mera aufge­nom­mene Farbschnapp­schüsse im JPEG-Format. Bei unkom­pri­mierten Bild­da­teien im TIFF-Format redu­ziert sich die Zahl der auf der Spei­cher­karte Platz findenden Bilder auf etwa 800. Wer viel Musik mit seinem Handy hört, kann auf den Einsatz von hoher Kompres­sion verzichten. Spei­cher­karten bieten heute ausrei­chend Spei­cher­platz, um Audio-Dateien mit der Stan­dard­bi­trate von 256 kBit/s und höher abzu­spei­chern und dabei auch unter­wegs nicht auf guten Klang verzichten zu müssen. Auch mit MP3-Kodie­rungen mit höheren Bitraten passen weit mehr als 10000 Titel, bezie­hungs­weise etwa 2500 Stunden Musik oder Hörbü­cher auf eine 256-GB-Spei­cher­karte.

Lese- und Schreib­ge­schwin­dig­keit

http://teltarif.de/ Die Daten­trans­fer­rate wird meist in Mega­byte pro Sekunde (MB/s) ange­geben und zeigt an, wie schnell Daten von der Spei­cher­karte abge­rufen oder auf sie über­tragen werden können. Je mehr Daten gespei­chert werden sollen, desto wich­tiger ist die Über­tra­gungs­rate, da der Spei­cher­pro­zess bei lang­samen Geschwin­dig­keiten fühlbar länger dauert. Viele Handy­ka­meras sind zum Beispiel erst dann zum nächsten Schnapp­schuss bereit, wenn das zuvor aufge­nom­mene Bild voll­ständig gespei­chert ist. Teil­weise wird die Lese- bzw. Schreib­ge­schwin­dig­keit auch wie bei beschreib­baren CDs oder DVDs in Stufen zwischen 8x bis zum Beispiel 400x ange­geben. 1x entspricht der Daten­rate einer Audio-CD von unge­fähr 150 kB/s. Ein Vergleich dieser Geschwin­dig­keits­fak­toren von Flash-Spei­cher­karten ist oft jedoch nicht möglich, da die einzelnen Hersteller diese Geschwin­dig­keit unter­schied­lich defi­nieren oder gar keine Angaben dazu machen, ob es sich bei dem Wert um Lese- oder Schreib­ge­schwin­dig­keit handelt. MicroSDHC- und MicroSDXC-Karten sind in verschie­denen Geschwin­dig­keits­klassen erhält­lich - für das Spei­chern von Filmen und Videos sollte darauf geachtet werden, dass eine genü­gend hohe Daten­rate tatsäch­lich gewähr­leistet ist.

Oftmals werden jedoch auch die schnellsten Spei­cher­karten ausge­bremst, zum Beispiel wenn der Nutzer noch über ein älteres Handy­mo­dell verfügt, dessen Daten­trans­fer­rate nied­riger liegt. In der Kombi­na­tion von Endgerät und Spei­cher­karte erfolgt die Daten­über­tra­gung immer auf dem kleinsten gemein­samen Nenner. Bevor man viel Geld für eine beson­ders schnelle Daten­karte ausgibt, lohnt es sich also, zu ermit­teln, ob das eigene Gerät über­haupt deren Tempo unter­stützt. Dabei sind die Bedie­nungs­an­lei­tungen meist wenig hilf­reich, eher schon die Inter­net­seiten des Herstel­lers oder eine gezielte Support­an­frage. Befüllt man die Karten hingegen regel­mäßig am PC mit neuer Musik oder neuen Video­filmen zum Unter­wegs-Schauen, ist natür­lich die Geschwin­dig­keit des Karten­le­sers am PC ausschlag­ge­bend dafür, ob sich eine schnel­lere Karte lohnt oder nicht.