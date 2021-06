Die inte­grierten Smart­phone-Kameras werden von Jahr zu Jahr besser. Doch die Entwick­lung der Kameras erfolgt in Sprüngen, und so hat das eine Jahr mal der eine Hersteller und das andere Jahr ein anderer die Nase vorn. Wir verglei­chen hier die Top-Modelle und auch Mittel­klasse-Modelle der wich­tigsten Smart­phone-Hersteller und ermit­teln die beste Handy-Kamera.

Bei guten Licht­ver­hält­nissen - und dafür reicht bereits eine helle Büro­be­leuch­tung, es muss gar nicht mal mehr Tages­licht sein - liefern inzwi­schen alle Smart­phones gute oder sehr gute Bilder. Doch bei schlechten Licht­be­din­gungen trennt sich die Spreu vom Weizen und mehrere Handy-Kameras zeigen noch Schwä­chen. Zwar hilft oft der einge­baute "echte" Xenon-Blitz bzw. das LED-Foto­licht, um auch in der Disco oder bei Mond­licht noch gute Portraitfotos zu machen. Doch ist der Blitz kein Allheil­mittel: Weiter entfernte Objekte bleiben auch mit Blitz dunkel, zugleich kann es im Nahbe­reich zu Über­strah­lungen kommen. Besser, die Kamera macht auch mit sehr wenig Licht gute Bilder. Genau das testen wir.

Viele Smart­phones bieten in den Kamera-Einstel­lungen die Wahl zwischen Auto- und Profi-Modus. Da die aller­meisten Schnapp­schüsse von den Nutzern mit dem Auto­matik-Modus gemacht werden, testen wir genau diesen. Wir verzichten also darauf, zu prüfen, ob man mit zeit­rau­benden Einstel­lungen in den zahl­rei­chen Menüs der Kamera-App noch mehr heraus­holen könnte.

Für unseren Vergleich der besten Handy-Kameras lassen wir unter anderem OnePlus 9 (Pro), Oppo Find X3 Pro, Oppo Find X3 Neo, Samsung Galaxy S21(+), Galaxy S21 Ultra, Apple iPhone 12 Pro, Xiaomi Mi 11 (Ultra), Samsung Galaxy Z Fold 2 5G, Samsung Galaxy S20(+), Galaxy S20 Ultra, OnePlus 8 (Pro), Oppo Find X2 Pro und Huawei P40 gegen­ein­ander antreten. Welche Smart­phone-Kamera kann sich bei schumm­rigen Licht­ver­hält­nissen gegen­über der Konkur­renz behaupten?

Unsere Test­um­ge­bung

Für unser Test-Szenario haben wir einen fens­ter­losen Raum ausge­wählt. Das Motiv mit Blume und Farb­karton wird aus einem Meter Entfer­nung aufge­nommen. Die Test­auf­nahmen bei guten Licht­ver­hält­nissen haben wir mit starken Decken­leuchten und zusätz­lich einge­schal­tetem Blitz­licht durch­ge­führt. Bei den Fotos unter schumm­rigen Bedin­gungen haben wir die Decken­leuchten und die Blitz­funk­tion ausge­schaltet sowie eine indi­rekte Beleuch­tung mit einer 1-Watt-LED-Lampe genutzt.

Auf den einzelnen Seiten finden Sie zunächst jeweils eine nähere Beschrei­bung der Kamera des jewei­ligen Smart­phone-Modells sowie deren Test­ergeb­nisse. Dabei verlinken wir jeweils auch die unbe­ar­bei­teten Test­auf­nahmen. Auf der letzten Seite finden Sie hingegen eine Zusam­men­fas­sung des gesamten Tests. Dort küren wir auch die Test­sieger.

Hinweis: Alle Fotos haben wir bei höchst­mög­li­cher Auflö­sung im Auto-Modus gemacht. Außerdem haben wir die Aufnahmen bei schlechtem Licht mit einem Nacht­modus wieder­holt, sofern die Kamera-App diesen optional anbietet. Handy-Kamera: Ratgeber im Überblick Handy-Kamera: Ratgeber im Überblick Smartphone-Kamera: Megapixel sind nicht alles

Grenzen der Handy-Kameras

Alles zu Zoom und Lichtverhältnissen

Wer hat die beste Handy-Kamera?

Low-Light-Performance bei Samsung, Apple & Co.?

Tipps für die Handy-Fotografie

Aktuelle Handy-Tests Zuerst testen wir die Kamera des iPhone 12.

