Nacht-Fotos: So gut knipsen Samsung, Apple, Huawei & Co.

Smart­phone-Kameras kommen in der Regel bei schlechten Licht­ver­hält­nissen an ihre Grenzen. Wir verglei­chen Modelle von Samsung, Apple, Huawei und Co. hinsicht­lich ihrer Low-Light-Perfor­mance.