Samsung Galaxy S10(+) und deren Vorgänger im Vergleich

Das Samsung Galaxy S10 (l.) und das Galaxy S10+ Samsung hat im Februar mit dem Galaxy S10 und dem Galaxy S10+ zwei neue Top-Smart­phones vorge­stellt. Beide Geräte können mit einem hervor­ra­genden Display, neuester Technik und einer spit­zen­mä­ßigen Perfor­mance punkten. Der Hersteller hat zum Glück vieler Samsung-Fans auf die Inte­gra­tion einer Notch verzichtet. Statt­dessen ist die Selfie­ka­mera in Form eines Display­lochs in der rechten oberen Ecke zu sehen, beim Plus-Modell aufgrund der Dual-Selfie­ka­mera sogar mit zwei runden Einlas­sungen. Neben den Top-Modellen wurde mit dem Galaxy S10e auch noch eine güns­ti­gere Vari­ante präsen­tiert, bei dem an einigen Stellen abge­speckt wurde. Die Geräte sind zum Verkaufs­start aller­dings nicht gerade günstig. Das Samsung Galaxy S10e kostet zum Start nach unver­bind­li­cher Preis­emp­feh­lung 749 Euro, für das Galaxy S10 werden ab 899 Euro fällig und das Plus-Modell kann je nach Spei­cher­aus­stat­tung bis zu rund 1600 Euro kosten. Prognos­ti­zieren lässt sich aber, dass die Geräte in den nächsten Monaten im Preis fallen werden.

So verhält es sich auch mit den Modellen aus dem letzten Jahr. Das Samsung Galaxy S9(+) ist im Vergleich zur anfäng­li­chen UVP im März 2018 bislang deut­lich im Preis gefallen. Im Gegen­satz zu den S9-Modellen präsen­tierte Samsung zu seinem zehn­jäh­rigen Galaxy-Jubi­läum die Galaxy-S10-Reihe im Rahmen eines eigenen Unpa­cked-Events in San Fran­cisco.

Galaxy S10

Das Samsung Galaxy S10 und das Galaxy S10+ sind zwei Geräte mit hervor­ra­genden Dyna­mi­cA­MOLED-Displays mit 6,1- bezie­hungs­weise 6,4 Zoll (S10+). Beide Panels lösen maximal in WQHD+ auf. Die Perfor­mance ist dank einer sehr guten Kombi­na­tion aus 8 GB Arbeits­spei­cher und Samsungs neuem Exynos-9820-Prozessor auf Premium-Niveau - glei­ches gilt für das tolle Stereo-Laut­spre­cher­system. Das Galaxy S10(+) ist das erste Modell mit Triple-Kame­ra­system von Samsung, mit dem sehr gute Aufnahmen möglich sind.

Neu ist auch die Imple­men­ta­tion des Finger­ab­druck­sen­sors. Ein opti­sches Modul auf der Gehäu­se­rück­seite gibt es nicht mehr. Statt­dessen werden die Finger­daten per Ultra­schall­sensor, der unter dem Display sitzt, gescannt. Nicht Galaxy-S10-Exklusiv, aber schön, ist Samsungs neue Benut­zer­ober­fläche One UI, die unter anderem die Bedie­nung des Smart­phones intui­tiver machen soll. Ein Hinhörer: Mit dem Soft­ware-Update ist Samsungs eigener Sprachas­sis­tent Bixby endlich der deut­schen Sprache mächtig. In den Genuss kommen aber auch die älteren Geräte Galaxy S8(+) und die Vorjah­res­mo­delle Galaxy S9(+). Das Samsung Galaxy S10 schnitt in unseren Test­ver­fahren sehr gut ab, unter anderem mit einer sehr hohen Display­hel­lig­keit. Die Gesamt­wer­tung reichte sogar für den ersten Platz in unserer Top-10-Liste der aktuell besten Smart­phones 2019.



Das Samsung Galaxy S10 mit 6,1 Zoll-Display Das Samsung Galaxy S10 mit 6,1 Zoll-Display

Galaxy S9

Samsung nutzte den Mobile World Congress 2018 in Barce­lona zur offi­zi­ellen Präsen­ta­tion des Samsung Galaxy S9 sowie den größeren Plus-Modells. Das Galaxy S9 stellte sich als würdige Weiter­ent­wick­lung des Vorgän­gers vor. Das 5,8 Zoll-AMOLED-Display mit einer Auflö­sung von 2960 x 1440 Pixel und einer Pixel­dichte von 567 ppi liefert sehr gute Ergeb­nisse ab, Filme schauen und Fotos betrachten macht sehr viel Spaß. Auch in licht­stär­keren Umge­bungen kann es mit guter Ables­bar­keit punkten. Samsungs verbauter Exynoys-9810-Prozessor und 4 GB RAM sind ein gutes Team und sorgen für ein stabiles, schnell­lau­fendes Bedien­er­lebnis.

Die Haupt­ka­mera besteht im Gegen­satz zum Samsung Galaxy S9 Plus nur aus einem Single-Modul. Dem Test­ergebnis tut diese Tatsache aller­dings keinen Abbruch. Die gemachten Bilder in unserem Labor sind bei ausrei­chenden Licht­ver­hält­nissen sehr gut. Auch die Selfies können über­zeugen. In die Soft­ware­lö­sungen der Smart­phone-Hersteller erhält immer mehr künst­liche Intel­li­genz Einzug. So auch in Samsung Kamera-App: In Form von AR-Emojis kann das eigene Gesicht in animierten Bild­chen umge­wan­delt werden.

Für Kritik beim Galaxy S9 (Plus) sorgt wie schon beim Vorgänger die Inte­gra­tion eines eigenen Bixby-Buttons, der auf der linken Gehäus­e­seite unter dem Home-Button ange­bracht ist und gerne verse­hent­lich gedrückt werden will. Zu allem Über­fluss sprach Samsungs Sprachas­sis­tent nicht mal Deutsch. Erst rund ein Jahr später lernte der Assis­tent die deut­sche Sprache.

Eben­falls nicht so schön ist die altbe­kannte intrans­pa­rente Update-Politik von Samsung. Das betrifft nicht nur Versionen aktu­eller Betriebs­sys­teme, sondern auch Sicher­heits­up­dates, die teil­weise deut­lich später nach Ankün­di­gung auf die Geräte gespielt werden.



Das Samsung Galaxy S9 mit 5,8 Zoll-Display. Das Samsung Galaxy S9 mit 5,8 Zoll-Display.

Galaxy S8

Das Samsung Galaxy S8 wurde zusammen mit dem Galaxy S8 Plus am 29. März 2017 im Rahmen eines Unpa­cked-Events offi­ziell gemacht. Die Ausstat­tung des Galaxy S8 kann sich sehen lassen. So bietet es ein 5,8-Zoll-Display mit einer Auflö­sung von 1440 mal 2960 Pixel. Dabei ist das Bild­schirm-Format mit 18,5:9 eine Beson­der­heit, wodurch das Anschauen von Videos noch besser wird. Zudem arbeitet im Galaxy S8 ein Exynos 8895, der von 4 GB RAM unter­stützt wird. LTE-Unter­stüt­zung mit einer Geschwin­dig­keit von bis zu 1000 MBit/s im Down­stream sowie ein Iris-Scanner runden die Ausstat­tung des Flagg­schiffs ab. Das Samsung Galaxy S8 Plus bietet ähnliche Features, kommt aller­dings mit einem 6,2-Zoll-Display.



Samsung Galaxy S8 Samsung Galaxy S8

Galaxy S7

Am 21. März 2016 hat Samsung im Rahmen eines Unpa­cked-Events auf dem Mobile World Congress in Barce­lona das Samsung Galaxy S7 und Galaxy S7 Edge enthüllt. Anders als der Vorgänger - das Samsung Galaxy S6 - ist das Smart­phone wieder mit einem microSD-Spei­cher­kar­ten­slot ausge­stattet und besitzt ein wasser­festes Gehäuse. Eine weitere Neue­rung betrifft das Display: So bietet das Galaxy S7 nun ein Always-On-Display. Der Bild­schirm misst 5,1 Zoll in der Diago­nale bei einer Auflö­sung von 1440 mal 2560 Pixel (Pixel­dichte: 577 ppi). Im Inneren arbeitet ein Snap­dragon-820-Prozessor von Qual­comm. Beim Samsung Galaxy S7 Edge sind die Display­ränder wie beim Galaxy S6 Edge gebogen.



Samsung Galaxy S8, S7, S6, S5, S4, S3 und S2 im Specs-Vergleich Samsung Galaxy S8, S7, S6, S5, S4, S3 und S2 im Specs-Vergleich

Galaxy S6

Das Samsung Galaxy S6 wurde am 1. März 2015 auf dem Mobile World Congress in Barce­lona präsen­tiert. Gerade in puncto Design und Mate­ria­lien hebt sich das neue Flagg­schiff von seinen Vorgän­gern ab. So setzt Samsung auf die hoch­wer­ti­geren Mate­ria­lien Metall und gehär­tetes Glas. Aller­dings ist dadurch der Akku nicht mehr wech­selbar und ein microSD-Spei­cher­kar­ten­slot ist eben­falls nicht mehr dabei. Im Inneren arbeitet ein Octa-Core-Prozessor, dem 3 GB RAM zur Seite stehen. Das 5,1-Zoll-Display bietet eine Auflö­sung von 1 440 mal 2 560 Pixel bei einer Pixel­dichte von 577 ppi. Ansonsten ist auf der Rück­seite eine 16-Mega­pixel-Kamera inte­griert und das Galaxy S6 bietet LTE-Unter­stüt­zung mit bis zu 300 MBit/s im Down­stream. Zudem ist das Gerät auch als Samsung Galaxy S6 Edge zu haben. Dessen Display­ränder sind gebogen.

Galaxy S5

Galaxy S4

Am 24. Februar 2014 hat Samsung das Galaxy S5 vorge­stellt und nutzte dafür eben­falls den Mobile World Congress in Barce­lona. Entgegen ersten Gerüchten kam es nicht mit einer Metall­hülle, sondern weiterhin in einem Plas­tik­ge­häuse, das aller­dings wasser­dicht sein soll. Das Display misst 5,1 Zoll in der Diago­nale und löst 1 920 mal 1 080 Pixel auf. Die Kamera liefert Bilder mit bis zu 16 Mega­pixel und verfügt über eine opti­mierte Technik. Der je nach Vari­ante 16 oder 32 GB große interne Spei­cher lässt sich via microSD-Karte um bis zu 64 GB aufrüsten. Als Betriebs­system fungiert bei Auslie­fe­rung Android 4.4.

In der Nacht vom 14. bis zum 15. März 2013 hatte Samsung das Galaxy S4 offi­ziell im Unpa­cked-Event präsen­tiert. Das Herz­stück des Smart­phones bilden je nach Markt entweder ein Quad-Core-Prozessor mit einer Takt­fre­quenz von 1,9 GHz bzw. ein 1,6-GHz-Octa-Core-Prozessor sowie ein Arbeits­spei­cher mit einer Kapa­zität von 2 GB. Als mobiles Betriebs­system kommt Android 4.2.2 alias Jelly Bean zum Einsatz.

Der Touch­screen wurde im Vergleich zum Galaxy S3 etwas vergrö­ßert und misst nun 4,99 Zoll. Auch an der Geräte-Größe - insbe­son­dere der Dicke - des Galaxy S4 hat sich etwas getan. So kommt das Smart­phone mit den Maßen 136,6 mal 69,8 mal 7,9 Milli­meter und bringt ein Gewicht von 130 Gramm auf die Waage. Beim Design setzt Samsung wieder auf eine Poly­car­bonat-Hülle. Wie das Vorgänger-Modell auch, unter­stützt das Galaxy S4 alle hier­zu­lande einge­setzten LTE-Frequenz­bänder. Einen ersten Eindruck zum neuen Android-Smart­phone erhalten Sie in unserem ausführ­li­chen Artikel.

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy S3 Das Samsung Galaxy S3 wurde der breiten Öffent­lich­keit am 3. Mai 2012 offi­ziell vorge­stellt und ist seit dem 29. Mai in Europa verfügbar. Die LTE-Version erschien hier­zu­lande ein paar Monate später. Das Smart­phone hat einen 4,8 Zoll großen Touch­screen. An der Kamera hat sich im Vergleich zum Galaxy S2 nichts geän­dert, aber dafür ist das Gerät insge­samt etwas größer und schwerer geworden. So wiegt das mobile Gerät 17 Gramm mehr und misst 136,6 mal 70,6 mal 8,6 Milli­meter. Auch am Innen­leben hat sich etwas getan: Zum Einsatz kommen ein 1,4-GHz-Quad-Core-Prozessor Exynos 4412 und ein 1-GB-Arbeits­spei­cher. Ausge­lie­fert wurde das Samsung Galaxy S3 mit der Version Android 4.0 (Ice Cream Sand­wich).

Das Samsung Galaxy S3 LTE unter­stützt alle hier­zu­lande verwen­deten Frequenz­bänder. Außerdem ist das Samsung-Smart­phone von vorn­herein NFC-fähig gewesen. Neue Funk­tionen wie die Gesten­steue­rung, Smart Stay und S Voice brachte das Galaxy S3 eben­falls mit. Zwar hat Samsung im Vergleich zum Vorgänger-Modell einiges am Äußeren getan, aller­dings wurde bei der Mate­rial-Wahl wieder auf Plastik gesetzt.

Samsung-Galaxy-Vari­anten im Vergleich

In der folgenden Über­sicht finden Sie die Vari­anten Galaxy S7, Galaxy S6, Galaxy S5, Galaxy S4, Galaxy S3 sowie Galaxy S2 im Vergleich.