Samsung Galaxy S8 im Vergleich mit Galaxy S7, S6 & Co.

Samsung Galaxy S8, S7, S6, S5, S4, S3 und S2 im Specs-Vergleich Samsung hält an seiner Galaxy-Reihe auch in diesem Jahr weiter fest und hat mit dem Galaxy S8 und S8 Plus seine neuen Highend-Smartphones vorgestellt. Beide Modelle sind mit einem Iris-Scanner ausgestattet, den wir bereits testen konnten. Doch kaum ist das Galaxy S8 vorgestellt, kursieren bereits die ersten Gerüchte zu einem möglichen Samsung Galaxy S9. Dieses soll Harman-Audiotechnik und eine 31-Megapixel-Kamera bieten.

Galaxy S8

Das Samsung Galaxy S8 wurde zusammen mit dem Galaxy S8 Plus am 29. März im Rahmen eines Unpacked-Events offiziell gemacht. Die Ausstattung des Galaxy S8 kann sich sehen lassen. So bietet es ein 5,8-Zoll-Display mit einer Auflösung von 1440 mal 2960 Pixel. Dabei ist das Bildschirm-Format mit 18,5:9 eine Besonderheit, wodurch das Anschauen von Videos noch besser wird. Zudem arbeitet im Galaxy S8 ein Exynos 8895, der von 4 GB RAM unterstützt wird. LTE-Unterstützung mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1000 MBit/s im Downstream sowie ein Iris-Scanner runden die Ausstattung des Flaggschiffs ab. Das Samsung Galaxy S8 Plus bietet ähnliche Features, kommt allerdings mit einem 6,2-Zoll-Display.



Samsung Galaxy S8 Samsung Galaxy S8

Galaxy S7

Am 21. März 2016 hat Samsung im Rahmen eines Upacked-Events auf dem Mobile World Congress in Barcelona das Samsung Galaxy S7 und Galaxy S7 Edge offiziell gemacht. Anders als der Vorgänger - das Samsung Galaxy S6 - ist das Smartphone wieder mit einem microSD-Speicherkartenslot ausgestattet und besitzt ein wasserfestes Gehäuse. Eine weitere Neuerung betrifft das Display: So bietet das Galaxy S7 nun ein Always-On-Display. Das Display misst 5,1 Zoll in der Diagonale bei einer Auflösung von 1440 mal 2560 Pixel (Pixeldichte: 577 ppi). Im Inneren arbeitet ein Snapdragon-820-Prozessor von Qualcomm. Beim Samsung Galaxy S7 Edge sind die Displayränder wie beim Galaxy S6 Edge gebogen.

Galaxy S6

Das Samsung Galaxy S6 wurde am 1. März 2015 auf dem Mobile World Congress in Barcelona präsentiert. Gerade in puncto Design und Materialien hebt sich das neue Flaggschiff von seinen Vorgängern ab. So setzt Samsung beim neuen Highend-Modell auf die hochwertigeren Materialien Metall und gehärtetes Glas. Allerdings ist dadurch der Akku nicht mehr wechselbar und ein microSD-Speicherkartenslot ist ebenfalls nicht mehr dabei. Im Inneren arbeitet ein Octa-Core-Prozessor, dem 3 GB RAM zur Seite stehen. Das 5,1-Zoll-Display bietet eine Auflösung von 1 440 mal 2 560 Pixel bei einer Pixeldichte von 577 ppi. Ansonsten ist auf der Rückseite eine 16-Megapixel-Kamera integriert und das Galaxy S6 bietet LTE-Unterstützung mit bis zu 300 MBit/s im Downstream. Zudem ist das Gerät auch als Samsung Galaxy S6 Edge zu haben. Dessen Displayränder sind gebogen.

Galaxy S5

Galaxy S4

Am 24. Februar 2014 hat Samsung das Galaxy S5 vorgestellt und nutzte dafür den Mobile World Congress in Barcelona. Entgegen ersten Gerüchten kam es nicht mit einer Metallhülle, sondern weiterhin in einem Plastikgehäuse, das allerdings wasserdicht sein soll. Das Display misst 5,1 Zoll in der Diagonale und löst 1 920 mal 1 080 Pixel auf. Die Kamera liefert Bilder mit bis zu 16 Megapixel und verfügt über eine optimierte Technik. Der je nach Variante 16 oder 32 GB große interne Speicher lässt sich via microSD-Karte um bis zu 64 GB aufrüsten. Als Betriebssystem fungiert bei Auslieferung Android 4.4.

In der Nacht vom 14. bis zum 15. März 2013 hatte Samsung das Galaxy S4 offiziell im Unpacked-Event präsentiert. Das Herzstück des Smartphones bilden je nach Markt entweder ein Quad-Core-Prozessor mit einer Taktfrequenz von 1,9 GHz bzw. ein 1,6-GHz-Octa-Core-Prozessor sowie ein Arbeitsspeicher mit einer Kapazität von 2 GB. Als mobiles Betriebssystem kommt Android 4.2.2 alias Jelly Bean zum Einsatz.

Der Touchscreen wurde im Vergleich zum Galaxy S3 etwas vergrößert und misst nun 4,99 Zoll. Auch an der Geräte-Größe - insbesondere der Dicke - des Galaxy S4 hat sich etwas getan. So kommt das Smartphone mit den Maßen 136,6 mal 69,8 mal 7,9 Millimeter und bringt ein Gewicht von 130 Gramm auf die Waage. Beim Design setzt Samsung wieder auf eine Polycarbonat-Hülle. Wie das Vorgänger-Modell auch, unterstützt das Galaxy S4 alle hierzulande eingesetzten LTE-Frequenzbänder. Einen ersten Eindruck zum neuen Android-Smartphone erhalten Sie in unserem ausführlichen Artikel.

Samsung Galaxy S3 mit Quad-Core-Prozessor

Samsung Galaxy S3 Das Samsung Galaxy S3 wurde der breiten Öffentlichkeit am 3. Mai 2012 offiziell vorgestellt und ist seit dem 29. Mai in Europa verfügbar. Die LTE-Version erschien hierzulande ein paar Monate später. Das Smartphone hat einen 4,8 Zoll großen Touchscreen. An der Kamera hat sich im Vergleich zum Galaxy S2 nichts geändert, aber dafür ist das Gerät insgesamt etwas größer und schwerer geworden. So wiegt das mobile Gerät 17 Gramm mehr und misst 136,6 mal 70,6 mal 8,6 Millimeter. Auch am Innenleben hat sich etwas getan: Zum Einsatz kommen ein 1,4-GHz-Quad-Core-Prozessor Exynos 4412 und ein 1-GB-Arbeitsspeicher. Ausgeliefert wurde das Samsung Galaxy S3 mit der Version Android 4.0 (Ice Cream Sandwich).

Das Samsung Galaxy S3 LTE unterstützt alle hierzulande verwendeten Frequenzbänder. Außerdem ist das Samsung-Smartphone von vornherein NFC-fähig gewesen. Neue Funktionen wie die Gestensteuerung, Smart Stay und S Voice brachte das Galaxy S3 ebenfalls mit. Zwar hat Samsung im Vergleich zum Vorgänger-Modell einiges am Äußeren getan, allerdings wurde bei der Material-Wahl wieder auf Plastik gesetzt.

Samsung-Galaxy-Varianten im Vergleich

In der folgenden Übersicht finden Sie die Varianten Galaxy S7, Galaxy S6, Galaxy S5, Galaxy S4, Galaxy S3 sowie Galaxy S2 im Vergleich.