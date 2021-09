Mittelklasse: Smartphones bis 750 Euro

Die Mittel­klasse ordnen wir in die Kate­gorie bis 500 Euro ein, die obere Mittel­klasse bis 750 Euro. Beide Preis­ranges fassen wir auf dieser Seite zusammen. Sie werden hier also Smart­phones finden, die maximal 750 Euro kosten. Rein vom Preis her dürften viele Inter­essenten das schon eindeutig als Ober­klasse klas­sifi­zieren, womit sie prin­zipiell auch Recht haben.

Hier gibt es schon viele ähnliche bis gleiche Features noch teurer Smart­phones.

Smart­phones bis 750 Euro: Das ist zu erwarten

Smartphones bis 750 Euro

Fotos: Image licensed by Ingram Image/Xiaomi, Montage: teltarif.de Ein Beispiel dafür sind die verwen­deten Prozes­soren. Android-Flagg­schiffe brüsten sich gerne mit der Power aktu­eller Snap­dragon-Prozes­soren des Chip­her­stel­lers Qual­comm. Bis 750 Euro sind dort oft schon die höchsten, aktu­ellen Chips des Konzerns genauso zu finden wie beispiels­weise bei einigen Android-Flagg­schiffen, die über 1000 Euro kosten. Entspre­chend ist der Sprung zu den ganz teuren Modellen nicht mehr so groß.

In der folgenden Über­sicht finden Sie Smart­phones bis 750 Euro. Beim Klick auf das jewei­lige Modell gelangen Sie zum Daten­blatt.

Smart­phones bis 750 Euro

Bis 500 Euro bekommt man solide Mittel­klasse-Geräte, die sich von der Ausstat­tung her - zumin­dest was das Daten­blatt angeht - oftmals auf den ersten Blick gar nicht so sehr von güns­tigeren Modellen unter­scheiden, die "Premium-Features" promi­nent in den Vorder­grund rücken.

Unter­schiede liegen aber wie so oft im Detail. Je teurer das Gerät, desto wahr­schein­licher sind leis­tungs­fähi­gere Prozes­soren, bessere Kame­rasen­soren, Display­tech­nolo­gien wie OLED statt LCD und Zusatz­fea­tures wie beispiels­weise induk­tives Laden. Auch spielen die Schutz­mecha­nismen wie eine IP-Zerti­fizie­rung eine Rolle, und welche Gorilla-Glass-Version für das Display und die mögliche Glas­rück­seite verwendet wurden.

