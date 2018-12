Smartphone-Kauf: So finden Sie das passende Modell

Die Auswahl an Smartphones auf dem Markt ist beinahe so groß wie die unter­schied­lichen Bedürfnisse der Nutzer. Den richtigen Begleiter für den Alltag zu finden, ist daher nicht gerade einfach. Wir wollen Ihnen bei der Wahl des passenden Smartphones helfen und haben daher wichtige Kriterien zusammen­getragen, die die Kauf­entscheidung erleichtern können.



Tipps für den Smartphone-Kauf Tipps für den Smartphone-Kauf

Erste Frage: Nutzer-Typ und System-Wahl

Smartphone-Nutzer lassen sich grob in drei Gruppen einteilen: Es gibt zum einen diejenigen, die immer das neueste Modell haben wollen, wobei es vollkommen egal ist, ob alle Funktionen und technischen Highlights wirklich benötigt werden. Das Smartphone ist Prestige-Objekt und der Preis Neben­sache. Die zweite Nutzer-Gruppe macht sich hingegen Gedanken darüber, was sie von ihrem Smartphone erwartet. Vor dem Kauf wird überlegt, welches Betriebs­system und welche Größe der neue Begleiter haben und vielleicht sogar, von welchem Hersteller das Smartphone stammen soll. Die dritte Gruppe will ein möglichst günstiges Gerät und ist bereit, dafür Abstriche in Kauf zu nehmen.

Ist die Frage des Betriebs­systems geklärt, erleichtert das die weitere Geräte-Suche bereits ungemein. Am populärsten sind die Systeme von Apple und Google - iOS und Android. Frühere, teils sehr beliebte Systeme wie Microsofts Windows 10 Mobile (auch Windows Phone genannt), das eher bei Einsteiger-Geräten zu findende Firefox OS oder das früher bei geschäftlich genutzten Smartphones sehr beliebte Blackberry 10 mit seinen viel­fältigen Business-Anwendungen und Sicherheits-Lösungen sind mittlerweile auf das Abstellgleis geschoben worden.



Wer sein bevorzugtes Betriebssystem kennt, ist schon einen Schritt weiter Wer sein bevorzugtes Betriebssystem kennt, ist schon einen Schritt weiter

iOS: Nutzer lieben es

Entscheiden sich Käufer für Apples iOS, stehen lediglich die verschiedenen iPhone-Modelle zur Wahl. Das iPhone XS, und das größere iPhone xS Max sind die aktuellen Top-Modelle. Da diese sehr teuer sind, bietet Apple mit dem iPhone XR auch ein etwas "günstigeres" Smartphone an.

Doch ein echtes Schnäppchen ist auch das iPhone XR nicht. Für viele Interessenten dürften daher die Vorjahresmodelle iPhone X, iPhone 8 und iPhone 8 Plus völlig ausreichend sein. Auch die iPhones der 7er-Generation sowie das kleine hosentaschengeeignete iPhone SE werden nach wie vor mit Updates versorgt.

Denn Apple-Nutzer loben bei iOS das gute Zusammenspiel von Hardware und Software. Da System und Geräte aus einer Hand stammen, sind schnelle Updates auch bei älteren Modellen garantiert, selbst wenn die Smartphones schon einige Jahre alt sind.

Android: Nahezu unendliche Auswahl an Smartphones

So übersichtlich die Auswahl an iOS-Smartphones ist, so unüber­sichtlich ist sie beim Konkurrenten Android. Viele Hersteller wie Samsung, Huawei, HTC, Sony, ZTE und LG, aber auch die günstigeren Zweitmarken großer Hersteller wie Honor und Nubia sowie zahlreiche aufstrebende Hersteller aus China setzen auf das System von Google. Die Schwierigkeit dabei ist, dass einige Hersteller dem Gerät eine eigene Oberfläche verpassen. Updates auf neue Versionen können dadurch mitunter viel Zeit in Anspruch nehmen oder für ältere oder einfache Smartphones vollkommen ausbleiben. Ein Vorteil von Android gegenüber iOS ist die vergleichs­weise hohe Zahl kostenloser Anwendungen sowie die Möglichkeit, das System individuell anzupassen.

Mehr Informationen zu den verschiedenen mobilen Betriebs­systemen finden Sie auf unserer Ratgeberseite.

Bleiben wir bei der Hardware und schauen uns die verschiedenen Prozessor-Varianten an. Welche Leistung sie versprechen und ob ein Octa-Core-Prozessor einer CPU mit vier Kernen überlegen ist, lesen Sie auf der nächsten Seite.