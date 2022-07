Handy-Fotografie: 10 Tipps für bessere Smartphone-Fotos

Die Kamera spielt bei der Kauf­entschei­dung eines Smart­phones mitt­lerweile mit die größte Rolle, da diese die klas­sische Urlaubs­knipse abge­löst hat. "Out of the Box" sind die Smart­phone-Kameras schon so gut, dass in den meisten Fällen der Schnapp­schuss auch so gelingt, wie man ihn haben will. Kleine Tricks können die Aufnahmen unter Umständen aber noch verbes­sern.

Wir haben einige Tipps und Tricks zusam­menge­stellt. Durch unsere Tipps geht es mit einem Klick auf das jewei­lige Bild.

