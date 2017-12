Umstieg aufs Android-Smartphone

Nachfolgend lesen Sie den Ratgeber zum Wechsel von iOS und Windows Phone zu Android. In einem weiteren Ratgeber lesen Sie alles zum Umstieg zu IoS.

Der Smartphone-Boom ist ungebrochen und bereits seit geraumer Zeit ist die Android-Plattform unangefochtener Marktführer. So dürften beispielsweise das Samsung Galaxy S8, das HTC U11 oder auch das Google Pixel 2 heute Abend unter zahlreichen Weihnachtsbäumen zu finden sein, um nur einige Beispiele für aktuelle Android-Handys zu nennen.

Viele neue Nutzer eines Android-Smartphones wechseln sicher auch vom Apple iPhone oder von einem Windows Phone auf die Google-Plattform. Dabei besteht natürlich der Wunsch, die auf dem bisher genutzten Handy vorhandenen Daten auf das neue Gerät zu übertragen. In folgenden Ratgeber beschäftigen wir uns damit, wie der Wechsel zum Androiden gelingt.

Bisherige Android-Nutzer haben es am einfachsten

Anwender, die schon früher ein Android-Smart­phone genutzt hatten, haben es ungleich leichter. Alle bereits im Google Play Store gekauften Apps können auf dem neuen Gerät weiter genutzt werden, sofern man sich mit der gleichen Google-ID, also der Gmail-Adresse und dem dazu gehörenden Passwort, anmeldet.

Auch gekaufte Apps und Abos - etwa für Google Play Music All Inclusive - werden als solche erkannt und lassen sich demnach ohne Neukauf wieder installieren und einsetzen. Einschränkungen kann es für Anwendungen geben, die nur auf einer bestimmten Anzahl von Geräten genutzt werden können. So kann Sky Go beispielsweise lediglich auf vier Geräten gleichzeitig autorisiert werden - kommt ein fünftes dazu, muss ein altes Gerät (beispielsweise das Vorgänger-Smartphone) aus dem Service-Verzeichnis entfernt werden.

Umstieg vom iPhone oder Windows Phone

Ein Blick in den Google Play Store Wer vom iPhone oder einem Windows Phone auf ein Android-Smartphone umsteigt, wird vor allem seine E-Mail-Postfächer, sein Adressbuch und den Kalender weiter nutzen wollen. Interessenten, die ohnehin hierfür ein Google-Konto verwendet haben, können dieses unter Android natürlich weiter nutzen, zumal hier die Google-Dienste direkt im Betriebssystem verankert sind.

Die Gmail-App und auch die neutrale E-Mail-Anwendung unterstützen alle E-Mail-Provider, die mit POP3, IMAP4 und Microsoft Exchange arbeiten. Aber auch bisherige iPhone-Nutzer, die ihre Kontakte und Termine über die iCloud von Apple verwaltet haben, können ihre Daten auf das Android-Smartphone mitnehmen. Dazu stehen verschiedene Apps im Google Play Store zur Verfügung.

iCloud- und Outlook-Daten auch unter Android nutzbar

Kostenlos, aber von bisherigen Nutzern nur durchschnittlich bewertet, sind Sync for icloud und Sync for icloud-contacts. Einen besseren Eindruck hinterlassen die beiden Smooth-Sync-Apps für Kalender und Kontakte, die 2,55 bzw. 3,59 Euro kosten, aber wie jede App aus dem Google Play Store eine Stunde lang getestet werden können. Bei Nichtgefallen lässt sich der Kauf per Klick stornieren und der gezahlte Betrag wird umgehend zurückerstattet.

Samsungs neues Vorzeige-Smartphone: das Galaxy Note 8 Microsoft bietet für Outlook sogar eine offizielle App für Android-Nutzer an. Diese bringt die E-Mails per Push-Dienst auf das Android-Smartphone. Auch die Termine und Adressen werden so zwischen den Microsoft-Servern und dem Handy synchronisiert - genauso wie zuvor auf dem Windows Phone.

Apps zahlreicher E-Mail-Anbieter im Google Play Store

Wie für das iPhone bieten E-Mail-Provider wie GMX oder web.de eigene Apps für Android an, die die Einrichtung der jeweiligen Accounts etwas vereinfachen. Darüber hinaus gibt es zahlreiche neutrale Anwendungen für die E-Mail-Verwaltung, etwa K9 Mail oder AquaMail. Diese bieten zum Teil erweitere Features im Vergleich zu den standardmäßig installierten Anwendungen. Hier liegt es an jedem einzelnen Nutzer, die Apps zu testen und sich schlussendlich für das Programm zu entscheiden, das den eigenen Vorlieben am nächsten kommt.

Hier kommen wir auch direkt zu einer Besonderheit des Android-Betriebssystems gegenüber iOS und Windows Phone. Unter Android lassen sich solche nachinstallierten Anwendungen nämlich auch als Standard-Apps für bestimmte Aufgaben - beispielsweise den Versand und Empfang von E-Mails, die Anzeige von Fotos oder das Öffnen von Webseiten festlegen. Diese einmal getroffene Auswahl lässt sich bei Bedarf später auch wieder ändern.

Fotos, Musik und Videos auf das Android-Smartphone übernehmen

Ein Blick in Google Play Spiele - den Android Spiele-Hub Wer Dateien gleich welchen Typs auf ein Android-Handy überspielen möchte, hat es ungleich leichter als ein iPhone-Besitzer. Unter Android ist man nämlich nicht auf eine Software wie iTunes angewiesen. Stattdessen lassen sich die Dateien einfach auf das Smartphone oder die Speicherkarte kopieren.

An einem Windows-PC wird das verbundene Android-Gerät im Explorer angezeigt, so dass das Überspielen der Daten unproblematisch ist. Am Mac wird hierfür die Anwendung Android File Transfer benötigt, die Google zum kostenlosen Download anbietet. Nach der Installation können MP3-Musik und Fotos, Filme und Word-Dokumente aus dem Finder zum Handy kopiert werden. Mit Apps wie AirDroid funktioniert das Überspielen von Daten sogar drahtlos, sofern sich der Rechner und das Handy im gleichen Netzwerk befinden.

Microsoft Office gibt es auch für Android

Microsoft Office ist bei Windows Phone fester Bestandteil des Betriebssystems. Apps gibt es aber auch für iOS und Android. Somit können die Word-, Excel- und Powerpoint-Dokumente auch am Smartphone mit der Google-Software bearbeitet werden. Dabei besteht auch Zugriff auf Dokumente, die bei OneDrive oder in der Dropbox gespeichert sind. Google Drive, der bei Android-Smartphones vorinstallierte Cloud-Speicher, wird direkt in der App wiederum nicht unterstützt.

Microsoft Word auf dem Google Pixel Google Docs ist ein Office-Angebot des Android-Plattformbetreibers. Dieses ist nicht nur beispielsweise mit Microsoft Word kompatibel, sondern fügt sich auch nahtlos ins Betriebssystem ein. Vorinstalliert ist die App allerdings nicht. Das Programm ist - ähnlich wie Microsoft Office - kostenlos im Google Play Store erhältlich.

Messaging mit Android: Hangouts ist schon mit dabei

iPhone-Kunden, die zu Android wechseln, werden den Apple-eigenen Messenger iMessage vermissen. Diesen gibt es nur unter iOS und am Mac. Vor geraumer Zeit hatten App-Entwickler das Tool auf Android portiert und dabei den Apple-Servern vorgegaukelt, es würde sich um Mac Minis anstelle von Android-Smartphones handeln. Der Fake wurde von Apple schnell entdeckt, so dass die Anwendung abgeschaltet wurde.

Hangouts gehört als Google-Dienst fest zum Android-Betriebssystem. Darüber hinaus gibt es auch WhatsApp und Threema, Telegram und Line, Skype und ICQ für Android, um nur einige Beispiele zu nennen. Hangouts und Telegram sichern den Chat-Verlauf auf ihren Servern, so dass die Daten nach dem Login auf dem neuen Smartphone wieder zur Verfügung stehen. WhatsApp-Nutzer können ihre bisherigen Chats dagegen nicht wiederherstellen. Diese werden zwar auf Wunsch ebenfalls in der iCloud oder auf dem Windows Phone gespeichert. Die Daten sind aber nicht mit der für Android ebenfalls erhältlichen Sicherung kompatibel.

Spotify und mehr: Apps für Android

Apple Music im Google Play Store Musik-Flatrates wie Spotify und Deezer sind auf dem Android-Handy wie auf dem iPhone oder Windows Phone zu finden. Dabei können die Anwender auch ihre Playlisten auf das neue Smartphone mitnehmen. Der Apple-eigene Musik-Streaming-Dienst Apple Music funktioniert des weiteren auf dem Android Smartphone ebenso gut wie auf dem iPhone. Leseratten finden eine Amazon-Kindle-App, die sich ebenfalls mit dem eigenen Account synchronisieren lässt. Dazu bringt Google seinen eigenen Google-Play-Books-Store mit. Bei iBooks gekaufte Literatur lässt sich allerdings nicht auf den Androiden umziehen.

Ansonsten ist nahezu jede vom iPhone bekannte App auch für Android verfügbar. Bisherige Windows-Phone-Besitzer dürfen sich nach dem Wechsel zu Android wiederum auf eine deutlich größere App-Vielfalt freuen. Dabei ist es anders als bei iPhone und Windows Phone möglich, Anwendungen aus externen Quellen zu installieren, sofern man dies zuvor in den Sicherheitseinstellungen freigegeben hat. So bietet Amazon beispielsweise einen eigenen Appstore für Android an. Hier gibt es als Anreiz zur Installation jeden Tag eine normalerweise kostenpflichtige Anwendung gratis.

