Bild: teltarif.de Wie man in unserem Vergleichs­test der besten Kamera-Smart­phones sehen kann, gehören die iPhones von Apple nach wie vor zu den Smart­phones mit den besten Kameras. Die Folge davon ist, dass viele iPhone-Nutzer keine sepa­rate Kamera mehr benö­tigen, weil die iPhone-Kamera zur Haupt-Kamera geworden ist - und das nicht nur bei ambi­tio­nierten Foto-Amateuren, sondern beispiels­weise auch bei Blog­gern und Influ­encern.

Fotos vom iPhone auf PC und Mac übertragen

Bild: teltarif.de Doch wie kommen die Bilder dann vom iPhone auf den Windows-Computer oder den Apple Mac? Die wich­tigsten Wege beschreiben wir in diesem Ratgeber. Für einige Methoden ist externes Zubehör erfor­der­lich, für anderen eine Inter­net­ver­bin­dung. Übri­gens: In einem sepa­raten Artikel beschreiben wir, wie Sie Fotos vom Android-Smart­phone auf den PC über­tragen.

Medienüber­tragung über Light­ning-USB-Kabel

Unter Windows können vom iPhone die Fotos ganz einfach ohne jede Soft­ware-Instal­lation über ein USB-Kabel herüber­kopiert werden. Nach dem Verbinden von iPhone und Windows-Computer fragt das iPhone, ob man dem ange­schlos­senen Computer vertrauen möchte. Nach der Bestä­tigung taucht das iPhone als Gerät im Windows-Explorer auf. Klickt man das iPhone an, erscheint auf dem Spei­cher der auch von Digi­tal­kameras und anderen Smart­phone-Systemen bekannte Ordner "DCIM". Aus diesem können nun die Fotos per Drag-und-Drop auf einen Ordner des Computer-Spei­chers herüber­kopiert werden.

Wer für eine auto­mati­sierte Daten­über­tra­gung bei jedem Anschließen des iPhone ohne manu­elles Drag-und-Drop eine Soft­ware verwenden möchte, kann sich bei Apple das Programm iCloud für Windows herun­ter­laden und instal­lieren. Dieses erlaubt nicht nur das auto­mati­sche Kopieren von iPhone-Fotos auf den Computer, sondern auch in die entge­gen­gesetzte Rich­tung vom PC auf das iPhone. Nach wie vor ist das Kopieren von Fotos noch über die ältere iTunes-Soft­ware für Windows möglich.

Bild: teltarif.de / Alexander Kuch Wird das iPhone mit einem Mac verbunden, so werden in der zum Betriebs­system gehö­renden Fotos-App unter "Impor­tieren" alle Fotos und Videos ange­zeigt, die sich auf dem ange­schlos­senen Gerät befinden. Wenn der Bild­schirm "Impor­tieren" nicht auto­matisch ange­zeigt wird, so sollte er sichtbar sein, nachdem in der Seiten­leiste der Fotos-App auf den Namen des Geräts geklickt wurde.

Unter Umständen muss das iPhone entsperrt und der Mac als vertrau­ens­würdig einge­stuft werden, wie im Support-Doku­ment von Apple beschrieben. Danach lässt sich auswählen, ob eine Auswahl der Fotos impor­tiert werden soll oder ob gleich alle neuen Bilder auf den Computer über­tragen werden.

Medienüber­tragung über Blue­tooth

Über die Blue­tooth-Einstel­lungen beider Geräte ist es zwar möglich, ein iPhone per Blue­tooth mit einem PC oder zu verbinden, das iOS-System sieht aber keine Möglich­keit vor, Bilder per Blue­tooth direkt an einen verbun­denen Computer zu senden. Wird anstelle eines Windows-PCs ein Mac verwendet, so kann statt­dessen auf AirDrop zurück­gegriffen werden.

Bilder über­tragen mit AirDrop

AirDrop taucht direkt im Teilen-Menü von iOS auf. Absender und Empfänger müssen Blue­tooth und WLAN akti­viert haben. Der persön­liche Hotspot des iPhone muss für die Dauer der AirDrop-Über­tra­gung abge­schaltet werden. Dazu dürfen sich iPhone und Mac nicht so weit vonein­ander entfernt befinden.

Über die Fotos-App können ein oder mehrere Bilder ausge­wählt und per AirDrop weiter­gereicht werden. Der Name des Macs sollte auto­matisch nach Aufrufen der AirDrop-Funk­tion auftau­chen. Wird der Foto-Versand am iPhone gestartet, so muss die Daten­über­tra­gung am Mac noch bestä­tigt werden.

Sollen die Fotos nicht auf den eigenen Mac, sondern auf den Computer von Freunden und Bekannten über­tragen werden, so muss außerdem darauf geachtet werden, ob für AirDrop die Option "nur für Kontakte" einge­stellt ist. In diesem Fall müssen E-Mail-Adresse oder Handy­nummer über­ein­stimmen.

Medienüber­tragung über Apple iCloud

Wer auf seinem iPhone die Synchro­nisa­tion aller Fotos mit Apple iCloud akti­viert hat, kann diese Fotos dann ganz ohne Kabel­ver­bin­dung auf den PC herun­ter­laden: Dazu im Browser einfach unter icloud.com/photos mit der Apple-ID anmelden, anschlie­ßend lassen sich die Fotos einzeln oder gemeinsam in eine ZIP-Datei verpackt aus der iCloud herun­ter­laden.

Am Mac taucht iCloud Drive als eigener Ordner im Finder auf. Apple hat den Dienst direkt ins Betriebs­system inte­griert. So können die Fotos dorthin kopiert oder verschoben werden, wo man sie haben möchte. Alter­nativ zur iCloud kommt - sowohl unter Windows als auch unter macOS - aber auch jeder andere Online-Spei­cher­dienst - etwa Dropbox oder OneDrive - in Frage. Das ist beispiels­weise dann sinn­voll, wenn der Nutzer ohnehin ein größeres Spei­cher­paket beim jewei­ligen Cloud-Service gebucht hat. Foto-teilen-Menü am iPhone

Fotos per E-Mail versenden

Je nach Datei­größe können einzelne oder mehrere Fotos vom iPhone auch per E-Mail-Anhang an die E-Mail-Adresse des Compu­ters gesandt werden. Hierbei sollte man aller­dings die Spei­cher­begren­zung für E-Mail-Anhänge des eigenen E-Mail-Provi­ders beachten. In der Foto-App des iPhone wird hierzu ein oder mehrere Fotos ausge­wählt, anschlie­ßend tippt man auf das "Senden"-Icon und wählt dann "Mail" aus. Nun sind noch Empfän­ger­adresse, Betreff­zeile und gege­benen­falls ein Mail-Text einzu­geben, dann kann das Foto versandt werden.

Foto-Über­tra­gung über externe Medien

Das iPhone hat seit jeher den Nach­teil, keinen Spei­cher­karten-Slot mitzu­bringen, eine Spei­cher­erwei­terung ist also außer über Cloud-Dienste nur über die Light­ning-Schnitt­stelle möglich. Alle ange­schlos­senen Spei­cher­geräte müssen von Apple zerti­fiziert sein, sonst schlägt die Daten­über­tra­gung mögli­cher­weise fehl oder das Gerät wird nicht erkannt. Zerti­fizierte Händler bieten USB-Sticks mit Light­ning-Schnitt­stelle an, über die Fotos und andere Dateien auf einen Computer kopiert werden können. Da das iPhone aber keinen USB-Port und ein Computer keine Light­ning-Schnitt­stelle hat, muss man hierzu meist mit Adap­tern arbeiten, was umständ­lich ist.

