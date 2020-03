Android ist eines der führenden Handy-Betriebs­systeme: Der Groß­teil der Geräte ist mit dem Google-System ausge­stattet. Wir zeigen, was es kann.

Bei Android handelt es sich um ein mobiles Betriebs­system (Opera­ting System, OS) auf Linux-Basis, das von Google initi­iert wurde und in seiner Funk­tion eng mit den Diensten des Such­maschinen-Giganten verknüpft ist. Zunächst wurde es für Handys konzi­piert, mitt­lerweile kommt es auch auf Tablets zum Einsatz.

Das Open-Source-System Android wird von der Open Handset Alli­ance getragen. Hier sind neben Google namhafte Bran­chen-Größen wie Intel, Samsung, Sony, Moto­rola, HTC, aber zum Beispiel auch Netz­betreiber wie Voda­fone, die Telekom und viele weitere vertreten.

Android hat sich in vergleichs­weise kurzer Zeit zu einem der bedeu­tendsten mobilen Betriebs­systeme entwi­ckelt. So gibt es mitt­lerweile Tausende von Mobil­tele­fonen und zahl­reiche Tablets sowie weitere Geräte mit Android von verschie­densten Herstel­lern - eine Über­sicht zu Android-Handys finden Sie auf unserer spezi­ellen Über­sichts­seite.

Detail­lierte Infor­mationen zu den einzelnen Versionen finden Sie in unserer Tabelle weiter unten und auf den dort verlinkten Ratgeber-Seiten.

Android: Das bietet das mobile Betriebs­system

Android: Mittlerweile eines der führenden mobilen Betriebssysteme Android wird nicht zuletzt dank seiner Popu­larität konti­nuier­lich weiter­entwi­ckelt und ist heute ein voll ausge­reiftes System. Zentrales Merkmal ist die starke Verknüp­fung mit Internet-Diensten. Zwischen­zeit­lich konnte Android sogar mit Adobe Flash punkten, für das es bis zur Android-Version 4.0 regu­läre Unter­stüt­zung gab. Im Vergleich zu Konkur­renten wie iOS zeigt sich Android als ziem­lich offenes System. In der Praxis schlägt sich dies zum Beispiel in der Möglich­keit nieder, Medi­enin­halte ohne spezi­elle Soft­ware direkt auf das Gerät zu über­spielen oder - je nach Modell - Spei­cher­karten zu nutzen.

In Folge des offenen Prin­zips haben Hersteller und Mobil­funk­anbieter zudem die Möglich­keit, das System viel stärker an die eigenen Wünsche anzu­passen. Hier­durch haben die Geräte ein Diffe­renzie­rungs­merkmal, da sie mit unter­schied­lichen Ober­flächen - soge­nannten Laun­chern - ausge­stattet sind.

Android-Nutzer muss sich in Geduld üben

Feste Updatezy­klen, wie es Apple seinen iPhones garan­tiert, gibt es bei Android-Smart­phones nur einge­schränkt. Google stellt zwar jähr­lich seine neueste Version des Betriebs­systems vor, in den zeit­nahen Genuss kommen aber nur wenige Geräte, allen voran die haus­eigenen Pixel-Smart­phones. Eben­falls glück­lich schätzen kann sich der chine­sische Smart­phone-Hersteller OnePlus. So waren das OnePlus 7T und das OnePlus 7T Pro 2019 die ersten Geräte, die mit Android 10 auf den Markt kamen.

Nutzer von Smart­phones anderer Hersteller müssen sich nicht selten gedulden. Mitt­lerweile sind viele Unter­nehmen aber dazu über­gangenen, Prognosen heraus­zugeben, wann bestimmte Smart­phone-Modelle mit dem Update auf Googles neuestes Betriebs­system bedacht werden. An dieser Stelle löblich zu erwähnen ist Samsung. Der Konzern aus Südkorea hat stark nach­gebes­sert und fährt mitt­lerweile eine deut­lich trans­paren­tere Update-Politik mit teils verläss­lichen Prognosen für Modelle in seinem Port­folio als früher.

Gigan­tisches App-Angebot im Google Play Store

Google Play Store mit dunkler Benutzeroberfläche auf einem Samsung Galaxy S10+ mit Android 10 Kein modernes Betriebs­system kommt noch ohne Apps­tore aus - und der Android-Soft­ware-Laden, der früher Android Market hieß und mitt­lerweile auf den Namen Google Play Store hört, ist beson­ders gut gefüllt: Im Juli 2013 wurde die Grenze von 1 Million Apps durch­brochen. Inzwi­schen werden sogar knapp 2,5 Millionen Apps ange­boten.

Natür­lich ist Quan­tität aber nicht alles: Eine hohe Zahl von Apps sagt nichts über die Qualität der Soft­ware aus. Zudem sind die Google-Prüf­krite­rien für Android-Anwen­dungen nicht beson­ders hoch, sodass sich mit zuneh­mender Beliebt­heit des Systems auch vermehrt Schad­soft­ware im Store findet.

Ein Vorteil für Android-Nutzer gegen­über iPhone-Usern ist die vergleichs­weise hohe Zahl kosten­loser Anwen­dungen: Die Zahlungs­bereit­schaft ist bei Apple-Kunden gene­rell höher, was Android viele Gratis-Apps mit Werbe­finan­zierung beschert. Das App-Gesamt­konzept ist bei Google offener als bei Apple, sodass Anwender zum Beispiel auch Programme aus alter­nativen Quellen ganz offi­ziell instal­lieren können. Das ist aller­dings mit Vorsicht zu genießen und kann dem Nutzer schad­hafte Soft­ware bescheren. App-Quellen von Dritt­anbie­tern sollten also vorher penibel ausge­sucht werden.

Android-Versionen und Neue­rungen

In der folgenden Über­sicht zeigen wir Ihnen ausge­wählte Inno­vationen der verschie­denen Android-Versionen. Google benennt übri­gens neben der klas­sischen Numme­rierung jede Android-Version zusätz­lich nach einer Süßspeise, wobei der Anfangs­buch­stabe konti­nuier­lich nach dem Alphabet ausge­wählt wird. Bei der aktu­ellsten Version Android 10 hat Google die Tradi­tion gebro­chen und die Soft­ware schlicht mit "Android 10" benannt. Als Grund dafür gibt der Konzern unter anderem eine leich­tere Verständ­lich­keit an. Nicht in jedem Land würden die Süßspeisen gleiche Asso­ziationen hervor­rufen.

Im Folgenden infor­mieren wir Sie außerdem über die Anfänge von Android bis heute.

Alle Android-Versionen in der Über­sicht (inkl. Features und Hard­ware)

Die Anfänge bis heute

Im November 2007 kündigte Google das Android-System erst­mals an. Ende 2008 kamen dann erste Handys mit dem Android-System auf den Markt. Den Anfang machte im Oktober das T-Mobile G1 aus dem Hause HTC. Das erste Tablet eines namhaften Herstel­lers wurde im September 2010 vorge­stellt: das Samsung Galaxy Tab, das aller­dings noch die eigent­lich für Handys konzi­pierte Version 2.2 nutzte. Erste Honey­comb-Geräte wurden auf der Consumer Elec­tronics Show 2011 präsen­tiert.

Zu den neuesten Smart­phones mit Android 10 gehören unter anderem das Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, das Google Pixel 4 und das Oppo Find X2 Pro.

Android-Handys opti­mieren

Übri­gens: Falls Sie Tipps suchen, wie Sie Ihr geal­tertes Android-Handy wieder flott bekommen, legen wir Ihnen unseren Ratgeber zur Opti­mierung von Android-Smart­phones ans Herz.