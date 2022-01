Benzinpreis-Apps: Suche nach günstigsten Tankstellen

Die Markttransparenz­stelle für Kraft­stoffe liefert zeitnah Benzin­preise an Tank-Apps für Android, iPhone, Huawei, Windows sowie an Internet-Anbieter. So finden Auto­fahrer die güns­tigste Tank­stelle.

Benzinpreis-Apps in der Übersicht

Bild: teltarif.de Betreiber öffent­licher Tank­stellen und Mineral­ölunter­nehmen sind gesetz­lich dazu verpflichtet, jegliche Preis­änderungen in Echt­zeit an die soge­nannte Markt­transparenz­stelle für Kraft­stoffe (MTS-K) zu melden. Dies betrifft die gängigen Kraftstoff­sorten Super E5, Super E10 sowie Diesel. Die Melde­stelle gibt diese Daten an Anbieter von Verbrau­cher-Infor­mations­diensten weiter. So können Auto­fahrer per Smart­phone, über das Navigations­gerät oder direkt im Internet die güns­tigste Tank­stelle in der Umge­bung oder entlang einer bestimmten Route ausfindig machen. Manche der Apps zeigen auch die Stand­orte der nächsten E-Lade­säulen mit den dortigen Lade­gebühren an.

Die Über­mitt­lung der Kraft­stoff-Preise soll im Minuten­takt erfolgen. Zudem sollen Grund­daten zu den einzelnen Tank­stellen wie etwa Name, Standort und Öffnungs­zeiten den regis­trierten Diensten wöchent­lich bereit­gestellt werden. Das Konzept sieht eben­falls vor, dass die Informations­dienste eine Beschwerde­stelle einrichten müssen, damit Nutzer fehler­hafte Preise melden können. Mit diesem Gesetzes­paket soll einer­seits das Bundes­kartell­amt Wettbe­werbs­behinderungen besser aufde­cken können und ande­rerseits der Wett­bewerb an sich gestärkt werden. Die Melde­stelle liefert selbst keine Preis­informationen an die Endver­braucher, sondern gibt diese nur an die entspre­chenden Dienste weiter.

Kraft­stoff­preise im Internet, auf dem Smart­phone und auf Navis

Eine Viel­zahl an Informa­tions­diensten bezieht bereits die Preis­informationen der Markt­transparenz­stelle für Kraft­stoffe. Für Smart­phones stehen für die Betriebs­systeme Google Android, Apple iOS und Huawei-Geräte mit AppGallery Benzin­preis-Apps im jewei­ligen Store zum Down­load bereit, teil­weise kostenlos, teil­weise gegen ein Entgelt. Auch für Tablets und Laptops mit Micro­soft Windows 10 und Windows 11 gibt es Apps im Micro­soft Store.

Aber auch ausge­wählte Navigations­geräte können auf diese Sprit­preise zugreifen. Zudem ermög­lichen einige Anbieter die Abfrage der aktuell güns­tigsten Tank­stellen über deren Webseiten im Internet.

Infor­mati­onsdienste mit Daten der MTS-K