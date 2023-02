10 Dinge, die das alte Smartphone noch kann

Smart­phones werden immer leis­tungs­fähiger, dennoch tauschen viele Nutzer ihre Geräte bereits nach wenigen Jahren gegen ein neues Modell. Doch was tun mit den alten Handys? Sie zu verkaufen oder verschenken ist eine Lösung. Doch es geht auch anders: In den Smart­phones steckt die Technik kleiner Computer, die auch nach Jahren noch in der Lage ist, hilf­reiche Dienste zu leisten.

Apps helfen dabei, Smart­phones fit für verschie­dene Einsatz­zwecke zu machen - auch dann, wenn beispiels­weise das Display ange­knackst oder der Akku nicht mehr so ausdau­ernd ist. Wir zeigen zehn Einsatz­zwecke für ein ausran­giertes Smart­phone.

Ein wich­tiger Tipp: Sicher­heit

Ältere Smart­phones mögen zwar noch gut laufen. Wichtig ist jedoch, dass die darauf instal­lierte Soft­ware möglichst aktuell ist. Dabei geht es nicht um die im jähr­lichen Turnus von Google veröf­fent­lichten Android-Betriebs­sys­teme oder Apples iOS-Updates, sondern um regel­mäßige wich­tige Sicher­heits­updates. Nach einer gewissen Zeit läuft der Hersteller-seitige Update-Support für Smart­phone-Modelle aus. Wollen Sie, dass das alte Smart­phone dann weiterhin mit Internet-Diensten kommu­niziert, sollten Sie auf möglichst aktu­elle Soft­ware achten. Welche Smart­phone-Modelle am längsten Updates erhalten, haben wir in einer Über­sicht für Sie zusam­men­gefasst.

Sofern Sie ein Modell verwenden, dessen Update-Versor­gung vom Hersteller bereits einge­stellt wurde, es aber noch "läuft", muss es dennoch nicht ein Fall für die Schub­lade bezie­hungs­weise das Recy­cling sein. So gibt es zum Beispiel mit Calyx, Lineage und Post­market alter­native Betriebs­sys­teme für das Android-Smart­phone.

Beim Klick auf das jewei­lige Bild gelangen Sie zu unseren Tipps fürs alte Smart­phone.

