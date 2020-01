10 Dinge, die das alte Smartphone noch kann

Smart­phones werden immer leis­tungs­fähiger, dennoch tauschen viele Nutzer ihre Geräte bereits nach wenigen Jahren gegen ein neues Modell. Doch was tun mit den alten Handys? Sie zu verkaufen oder verschenken ist eine Lösung. Doch es geht auch anders: In den Smart­phones steckt die Technik kleiner Computer, die auch nach Jahren noch in der Lage ist, hilf­reiche Dienste zu leisten. Apps helfen dabei, Smart­phones fit für verschie­dene Einsatz­zwecke zu machen - auch dann, wenn beispiels­weise das Display ange­knackst oder der Akku nicht mehr so ausdau­ernd ist. Wir zeigen zehn Einsatz­zwecke für ein ausran­giertes Android-Smart­phone.

Durch unsere Tipps geht es mit einem Klick auf das Bild.