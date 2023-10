Tipps & Tricks: So hält der Handy-Akku länger durch

Smart­phones werden für zig Anwen­dungen genutzt: Social Media, Messa­ging, Tele­fonie, Surfen, Video­strea­ming und Co. Entspre­chend oft nehmen Nutzer sie in die Hand, akti­vieren sie, schalten sie wieder aus und greifen erneut zum Gerät. Das kostet Strom. Und daran ist auch nichts Verwerf­liches. Ist man aller­dings unter­wegs und keine Steck­dose in der Nähe und auch keine Power­bank zu Hand, kann es sich daher lohnen, Strom zu sparen, damit das Handy über einen längeren Zeit­raum genutzt werden kann.

Wir geben Tipps, wie die Akku­lauf­zeit des Smart­phones verlän­gert werden kann. Beim Klick auf das Bild gelangen Sie zum jeweils nächsten Tipp.

Anzeige:

Mehr zum Thema Akku