Smartphones mit langer Akku-Laufzeit: Unsere Sieger 2023

Wir listen aktu­elle Smart­phones, die in unserem Handy-Test mit einer beson­ders langen Akku-Lauf­zeit punkten konnten. Ein Gerät hielt im Dauer­be­trieb sogar fast 13 Stunden durch und wurde somit zum Spit­zenreiter.

Ohne Smart­phone geht bei vielen Nutzern nichts mehr. Mit ihnen lässt sich nahezu das gesamte Leben managen. Umso wich­tiger ist es, dass die mobilen Begleiter eine möglichst lange Lauf­zeit bieten. Immer mehr Smart­phones sind mit einem Akku mit 5000 mAh Kapa­zität ausge­stattet. Doch ein Strom­spei­cher mit einer hohen Kapa­zität lässt nicht immer auf eine lange Akku­lauf­zeit schließen. Denn große, strah­lende und vor allem hoch­auf­lö­sende Displays setzten den Akkus der Geräte ebenso zu wie sich im Hinter­grund synchro­nisie­rende Apps, Internet-Schnitt­stellen und andere Funk­ver­bin­dungen.

Im Zuge der Umstel­lung auf das aktu­elle Handy-Test­verfahren hat teltarif.de seinen eigenen Akku­test entwi­ckelt, bei dem bei einer Display­hel­lig­keit von 200 cd/m² das Surfen im Internet, das Durch­führen von Berech­nungen sowie das Anschauen von Videos in Dauer­schleife simu­liert werden. Dabei wird ermit­telt, wie lange ein voll gela­dener Akku benö­tigt, um sich voll­ständig zu entleeren. Einige der von uns seither getes­teten Smart­phones zeigten sich in diesem Test als beson­ders ausdau­ernd und knackten die 10- und 11-Stunden-Marke. Ein Modell hielt sogar beinahe 13 Stunden durch.

In unserer Über­sicht zeigen wir unsere 10 Akku-Sieger 2023 in aufstei­gender Reihen­folge. Dabei berück­sich­tigen wir nur die aktu­ellen Modelle der jewei­ligen Hersteller in der Premium-Smart­phone-Kate­gorie und die, die wir selbst auch getestet haben.

Klicken Sie auf das einge­bun­dene Bild, um zum nächsten Modell zu wech­seln.

