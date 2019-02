Motorola-Smartphone stürmt die Bestenliste

Der Elektronikhersteller Lenovo bringt mit der neuen Motorola Moto-G7-Reihe gleich eine ganze Familie auf den Markt. Zwei von den vier neuen Smartphone-Modellen konnten sich mit ihrer sehr guten Akkulaufzeiten in unserer Bestenliste breit machen. Das Moto G7 Play rutschte nur knapp am Siegertreppchen vorbei und landete auf Platz vier. Dabei schaffte es der große Bruder Moto G7 Power mit einer sagenhaften Ausdauer von fast 17 Stunden unangefochten auf den ersten Platz und verdrängte damit locker das Samsung Galaxy A6+ vom Akku-Thron. Insgesamt sind jetzt vier Motorola-Smartphones in der Liste vertreten.

Das Akku-Biest Moto G7 Power ist neben dem Moto G7 und dem Moto G7 Plus ab dem 20. Februar erhältlich. Das Moto G7 Play erscheint ein wenig später und ist ab dem 15. März verfügbar.