Mittelfeld der Laufzeitsieger ordnet sich neu

Bislang konnte sich das Samsung Galaxy S8 Plus mit einer Akkulaufzeit von 9:03 Stunden einen der hinteren Plätze unserer Top 10 der Akkusieger sichern. Mit dem Erscheinen eines neuen Modells in der Übersicht muss das Galaxy-Smartphone aber weichen und fliegt aus der Top-10-Liste. Der neue Vertreter in der Übersicht stammt von dem in Deutschland noch nicht allzu bekannten Hersteller Allview. Das Allview X4 Xtreme schaffte es, sich mit seinem 4550-mAh-Akku und einer Laufzeit von immerhin 10:20 Stunden das Mittelfeld der Akku-Top-10 zu sichern - gleichzeitig wird auch die Platzierung der anderen Laufzeitsieger verschoben. Welches Gerät im Akkutest von teltarif.de die Nase vorn hat und welche Smartphones sich mit ihrer langen Laufzeit noch in die Top 10 der Akkusieger einsortieren konnten, erfahren Sie in unserer Übersicht.