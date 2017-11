Zwei Motorola-Smartphones treten der Liste bei

In der Liste der Smartphones mit der längsten Laufzeit im Dauerbetrieb gibt es zwei neue Modelle. Beide stammen von Lenovo/Motorola und punkten mit einer Laufzeit von deutlich über neun Stunden im Akkutest von teltarif.de. Die Rede ist vom Moto X4 und dem Moto Z2 Play. Letzteres lässt sich über die vom Hersteller angebotenen Moto Mods erweitern. Mit ihrer soliden Laufzeit schlagen die beiden Smartphones Konkurrenten wie das Galaxy S8 Plus. In unserer Liste der Smartphones mit der besten Akkulaufzeit 2017 können Sie lesen, wie genau die beiden Moto-Smartphones im Akku-Test abgeschnitten haben und welche drei Smartphones sich die Top 3 mit einer Laufzeit von über 11 Stunden sichern konnten.