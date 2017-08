Vier neue Smartphones schaffen es in die Bestenliste

Wie gut ein Handy-Akku wirklich ist, lässt sich nicht immer an dessen Kapazität ablesen. Aus diesem Grund testet teltarif.de die Smartphone-Stromspeicher nach einem genau festgelegten Muster - Infos dazu hier. In unserer Top 10 der langlebigsten Smartphone-Akkus 2017 hat sich in kurzer Zeit sehr viel getan. Denn die Akkus einiger kürzlich herausgekommenen Geräte zeigten im teltarif.de-Akkutest einen besonders langen Atem. Vor allem zwei Smartphones stechen mit ihrem Ergebnis hervor. Sie belegen mit Laufzeiten von über 11 Stunden im Dauerbetrieb den neuen zweiten und dritten Platz der Top-10-Übersicht. Aber auch in den hinteren Rängen der Bestenliste gibt es Veränderungen. Welche Smartphones es in die Top 10 der Akkutest-Sieger geschafft haben, erfahren Sie in unserer Bestenliste.