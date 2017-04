Die Top Drei der Liste wurde neu gemischt

In den vergangenen Wochen haben wir einige Smartphones getestet, die auch in Sachen Akkuleistung gut abgeschnitten haben. Einige Modelle haben eine Laufzeit von über sieben Stunden im Akkutest von teltarif.de erreicht und somit den Sprung in unsere Liste der Akkutest-Sieger geschafft. Mit dem Galaxy A3 und A5 (2017) sind zwei neue Samsung-Smartphones dazugekommen. Eines der Geräte schaffte es sogar auf Platz Zwei unseres Rankings und zeigt damit einen besonders langen Atem. Aber auch das Huawei P10 ist mit von der Partie und konnte seinen Platz in unserer Auswahl sichern. Welches Smartphone der absolute Dauerläufer im Akkutest von teltarif.de ist und wie die anderen Modelle unserer Liste abgeschnitten haben, erfahren Sie im Überblick unserer Akkutest-Sieger.