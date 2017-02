Wir listen aktuelle Smartphones, die in unserem Handy-Test mit einer besonders langen Akku-Laufzeit punkten konnten. Ein Gerät hielt im Dauerbetrieb sogar knappe 12 Stunden durch und wurde somit zum absoluten Spitzenreiter.

Unsere Auswahl-Kriterien

Ohne Smartphone geht bei vielen Nutzern nichts mehr. Mit ihnen lässt sich nahezu das gesamte Leben managen. Umso wichtiger ist es, dass die mobilen Begleiter eine möglichst lange Laufzeit bieten. Immer mehr Smartphones sind mit einem Akku mit 3000 mAh oder mehr ausgestattet. Auch Modelle mit über 4000 mAh werden angeboten. Doch ein Stromspeicher mit einer hohen Kapazität lässt nicht immer auf eine lange Akkulaufzeit schließen. Denn große, strahlende und vor allem hochauflösende Displays setzten den Akkus der Geräte ebenso zu wie sich im Hintergrund synchro­nisierende Apps, Internet-Schnitt­stellen und andere Funk­verbindungen.

Im Zuge der Umstellung auf das neue Handy-Test­verfahren hat teltarif.de seinen eigenen Akkutest entwickelt, bei dem bei einer Displayhelligkeit von 200 cd/m² das Surfen im Internet, das Durchführen von Berechnungen sowie das Anschauen von Videos in Dauer­schleife simuliert wird. Dabei wird ermittelt, wie lange ein voll geladener Akku benötigt, um sich vollständig zu entleeren. Sieben der von uns seit dem vergangenen Herbst getesteten Smartphones zeigten sich in diesem Test als besonders ausdauernd. Sie kamen im Dauerbetrieb auf eine Laufzeit von mindestens 6:30 Stunden, wobei ein Modell sogar knapp an die 12-Stunden-Marke herankam.

In unserer Übersicht zeigen wir unsere Akku-Sieger. Klicken Sie auf das eingebundene Bild, um zum nächsten Modell zu wechseln.