Abgespeckter Smartphone-Lieferumfang: Ist weniger mehr?

Sind die Smart­phone-Hersteller urplötz­lich zu Umwelt­engeln mutiert oder was steckt hinter dem Trend des redu­zierten Liefer­umfanges? Wir erör­tern den Bran­chen­trend der wegge­las­senen Netz­teile und Kopf­hörer.

Lange Zeit konnten sich die Käufer eines Smart­phones darauf verlassen, dass in den meisten Fällen zumin­dest ein Lade­gerät mitge­lie­fert wird. Nun wird der Verpa­ckungs­inhalt sukzes­sive entschlackt, insbe­son­dere bei der Ober­klasse. Wer ein Galaxy S21 oder ein iPhone 12 erwirbt, findet kein Netz­teil in der Karto­nage vor. Auch Kopf­hörer fehlen im Liefer­umfang der zuvor genannten Mobil­geräte. Es ist ein neuer Bran­chen­trend, welcher mit Umwelt­schutz­maß­nahmen gerecht­fer­tigt wird und sich höchst­wahr­schein­lich auf weitere Modelle und Hersteller ausweitet. Aber ist dieser Schritt im Sinne der Verbrau­cher?

Adieu beigelegtes Lade­gerät und beigelegter Kopf­hörer

Lieferumfang beim Smartphone: Ist weniger mehr?

teltarif.de Im Oktober 2020 nahm mit der Enthül­lung des iPhone 12 ein Bran­chen­umschwung seinen Lauf. Gehörte es seit jeher zum guten Ton, dass wenigs­tens ein Netz­teil im Paket des Smart­phones lag, gab Apple bekannt, jenes bei seiner aktu­ellen Gene­ration wegzu­lassen. Mehr noch: Auch ältere iPhones wie die iPhone-11-Produkt­familie und das iPhone SE kommen jetzt ohne den Adapter für die Steck­dose daher. Apple erklärt diese neue Marsch­rich­tung mit einer jähr­lichen CO2-Einspa­rung von zwei Tonnen Emis­sionen, was circa 450 000 Autos weniger auf der Straße entspräche. iPhone 12 Lieferumfang

Apple Man redu­ziere die Verpa­ckung und bräuchte weniger Liefe­rungen. Ohnehin würden die Verbrau­cher oftmals kein Netz­teil und keine Kopf­hörer mehr benö­tigen, so Apple weiter. Damit Um- oder Neuein­steiger nicht durch den Light­ning-Anschluss in die Bredouille kommen, legt der Konzern einen Light­ning-auf-USB-Typ-C-Adapter bei. Die OVPs von Xiaomis Mi 11 (China-Version) und Samsungs Galaxy S21 enthalten eben­falls weder Lade­gerät, noch Kopf­hörer. Umwelt­schutz dient auch bei diesen Firmen als Argu­ment. Es ist davon auszu­gehen, dass sich diese Philo­sophie auf andere Kate­gorien (Mittel­klasse, Einstei­ger­klasse, Tablets) ausweitet.

Guter Kompro­miss: In China erhalten Käufer des Mi 11 auf Wunsch kostenlos ein Netz­teil dazu. Hier­zulande ist das Lade­gerät bei diesem Handy stan­dard­mäßig enthalten.

Vorteile des abge­speckten Liefer­umfangs

Apple-Ladegerät

Apple Der Aspekt des Umwelt­schutzes ist tatsäch­lich nicht zu unter­schätzen. Bedingt durch die verklei­nerten Verpa­ckungen fällt auch weniger Müll durch den Konsu­menten an. Wer seine Karto­nagen wiederum aufbe­wahrt, spart Platz im Mobi­liar. Ferner wird, gesetzt den Fall, der User benö­tigt tatsäch­lich kein neues Netz­teil oder neue Kopf­hörer, Elek­tro­schrott vermieden. Selbst­redend sollte man aber nicht allzu blau­äugig an die Sach­lage heran­gehen – ein Unter­nehmen handelt haupt­säch­lich im eigenen Sinne. Weniger Liefer­umfang und Karto­nage sowie einge­sparte Lager- und Trans­port­kosten machen sich am Gewinn der Firmen bemerkbar.

Aufgrund der durch COVID-19 verur­sachten Wirt­schafts­krise ist es aller­dings nach­voll­ziehbar, dass die Konzerne nach Lösungen suchen, um den einge­bro­chenen Gewinn zu kompen­sieren. Quaran­täne­maß­nahmen und Lock­downs sorgten insbe­son­dere vergan­genes Jahr für Produk­tions- und Zulie­fer­pro­bleme. Gepaart mit sinkender Kauf­bereit­schaft aufgrund der unsi­cheren beruf­lichen Lage gab es ein Rekord­tief von 58,3 Millionen ausge­lie­ferter Smart­phones in Q1 2020. Allmäh­lich beru­higt sich die Lage im Markt­seg­ment der Mobil­geräte, erlit­tene Verluste müssen dennoch ausge­gli­chen werden. Dies ist auch im Sinne der Konsu­menten, um Arbeits­plätze zu sichern.

