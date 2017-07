Daten können abgegriffen werden

Wer auf Reisen freies WLAN nutzt, sollte keine sensiblen Daten auf seinem Smartphone eingeben - etwa Passwörter für das E-Mail-Konto oder die Zugangsdaten zum Onlinebanking. Denn dabei besteht immer die Gefahr, dass Kriminelle die Daten mitlesen und missbräuchlich verwenden. Darauf weist die Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes hin. Besser: Urlauber nutzen ein virtuelles privates Netzwerk (VPN). Dieses kann mehr Schutz vor Manipulationsversuchen bieten als ein öffentlicher Hotspot.

