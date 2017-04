USA: Handytelefonate im Flugzeug bleiben verboten

Eine Maschine der US-Fluglinie United Airlines Die jahrelangen Überlegungen, in US-Flugzeugen Telefongespräche zuzulassen, stehen vor dem Aus. Die Telekom-Aufsicht FCC schlug unter ihrem neuen Chef Ajit Pai vor, das Verfahren für die Lockerung der Regeln fallenzulassen. Den Plan "dauerhaft vom Tisch zu nehmen, wird ein Sieg für Amerikaner quer durch das Land sein, die wie ich einen Moment der Ruhe in 30 000 Fuß Höhe schätzen", erklärte Pai. Die FCC muss zwar noch über den Vorschlag abstimmen. Mit den aktuellen Mehrheitsverhältnissen und der Einstellung von Pai sieht der Ausgang dieser Abstimmung aber eindeutig aus.

Die Aufsichtsbehörde hatte 2013 eine Lockerung des Telefonier-Verbots in Flugzeugen ins Gespräch gebracht. Sie stellte damals unter Pais Vorgänger Tom Wheeler fest, die Einschränkungen seien technisch nicht gerechtfertigt und rief die Industrie und die Öffentlichkeit zu Stellungnahmen auf. Dabei wurde oft auch die Sorge geäußert, in den Flugzeugkabinen könne es noch viel lauter werden, wenn Leute telefonieren dürften.

Plötzliche Kehrtwende

Seit Pai Anfang des Jahres den FCC-Vorsitz übernahm, wurden bereits zu Zeiten Wheelers verabschiedete strikte Regelungen zur Netzneutralität zurückgedreht.

Vermutlich hat diese Kehrtwende in Sachen Handytelefonate im Flugzeug auch mit dem Laptop-Verbot zu tun, das für bestimmte Flugrouten ausgesprochen wurde. Alle elektronischen Geräte, die größer als ein traditionelles Handy oder ein Smartphone seien, dürfen bei Flügen von einigen Zielen aus in die USA und nach Großbritannien nicht mehr im Handgepäck mit an Bord genommen werden. Betroffen sind unter anderem Flüge von Turkish Airlines, Etihad Airways aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Royal Jordanian Airlines und Saudi Arabian Airlines. US-Gesellschaften oder Airlines aus Deutschland fallen derzeit nicht unter diese Einschränkungen.

Hierzulande ist eher eine gegenläufige Entwicklung zu beobachten - so baut etwa die deutsche Lufthansa ihr WLAN-Angebot für die Internetnutzung per Laptop oder Tablet im Flugzeug aus.