handy.de: Typgerechte Handy-Tarife mit Smartphone

Mit handy.de wurde eine alte, bekannte Webseite reaktiviert. Hierbei handelt es sich in erster Linie um einen neuen Anbieter von Tarifen mit oder ohne Smartphone. Reine Hardware wird nicht verkauft. Mit den Tarif-Bundles will handy.de nicht die große Masse ansprechen, sondern bestimmte Typen. So werden über handy.de typgerechte Bundles aus Smartphone und Tarif geschürt. Es gibt Angebote für den Sparfuchs, den Best of the Best, die Family, den digitalen Nomaden, den Movie Junkie, den Mr Business, den Net Junkie und den Youngster.

Handy-Tarife bei handy.de bestellen Dirk-Jan Aschoff, CSO bei handy.de, hat in einem kurzen Interview mit teltarif.de unter anderem erzählt, welche Zielgruppe handy.de erreichen möchte und worin sich die Angebote von denen anderen Anbieter unterscheiden.

An wen richtet sich handy.de?

Aschoff: "Wir wollen mit handy.de online einen besseren Kundenservice bieten als der stationäre Handel und adressieren auch genau jene Kunden, die bislang den Offline-Einkauf dem Onlinehandel vorziehen."

Wie will handy.de dies erreichen?

Aschoff: "Wir erreichen das Ziel, indem wir unseren Kunden nur Produkte verkaufen, an die wir selber glauben und die wir auch unseren besten Freunden empfehlen würden, verstecken keine Preiserhöhung nach 24 Monaten genauso wenig wie eine Datenautomatik, sondern kommunizieren das in jedem Fall offensiv, am besten jedoch kommen wir ganz ohne diese Tarife aus. Für manche gibt es aber durchaus Berechtigung und eine Zielgruppe, daher verzichten wir nicht ganz darauf."

Bei handy.de wird auf den Kundenservice großen Wert gelegt: Worin besteht der Unterschied zu anderen Anbietern?

Dirk-Jan Aschoff von handy.de im kurzen Interview Aschoff: "Wir rufen unsere Kunden im Nachgang der Bestellung an und erkundigen uns, ob die Ware eingetroffen ist und ob wir bei der Einrichtung helfen können, und haben dann tatsächlich auch Rat für die Kunden und können mit geschulten Mitarbeitern zum Beispiel auch beim Übergang von Android zu iOS helfen oder unbedingt sinnvolle Apps benennen, die jeder Nutzer haben sollte."

Diese Tarife gibt es

Das Konzept ist durchaus interessant, doch was erhält der Kunde für sein Geld? Unter anderem werden Handy-Tarife von der Telekom, Vodafone, o2, Blau, otelo und congstar zur Verfügung gestellt. Auf einer Unterseite listet handy.de "Unsere besten Drei" Handy-Tarife mit Smartphone. Hier wird zum Beispiel das Apple iPhone 7 in der 128-GB-Version im Bundle mit der Flat L (pro) für monatlich 44,90 Euro über die gesamte zweijährige Mindest­vertragslaufzeit angeboten. Der einmalige Hardware-Zuschlag beträgt in diesem Angebot ein Euro. Für diesen Smartphone-Tarif fallen keine Anschlusskosten an. Auch die Post-Ident-Comfort-Lieferung und Identitäts­bestätigung sind ohne Aufpreis.



In der Flat L (pro) sind 3 GB Datenvolumen mit einer Übertragungs­geschwindigkeit von bis zu 21,6 MBit/s im Downstream bzw. 11,2 MBit/s im Upstream enthalten (gedrosselt wird auf 64 kBit/s im Down- bzw. Upstream). LTE ist Bestandteil der Konditionen. Außerdem ist eine Allnet- und SMS-Flatrate enthalten. Realisiert wird das Angebot in Kooperation mit simfinity im Mobilfunknetz von Telefónica. Eine Datenautomatik ist laut handy.de nicht dabei. Daher kann der Kunde selbst entscheiden, ob und wie viel Datenvolumen dieser nachbuchen möchte. Weiterer Bestandteil des Smartphone-Tarifs sind eine EU-Roaming Flat Voice und EU-Roaming Flat Data.

Kurzer Vergleich: Das handy.de-Angebot setzt sich eigentlich aus der simfinity Flat L mit 3 GB Daten aktionsbedingt für monatlich 14,99 Euro (regulär 24,99 Euro bzw. ab dem 25. Vertragsmonat) und einem iPhone 7 mit 128 GB Speicher zusammen. Doch wie günstig ist das Angebot wirklich? Online gehen die Preise für das Apple iPhone 7 in der 128-GB-Version ab 699 Euro (inklusive Versandkosten) los. Über einen Zeitraum von 24 Monaten ergibt sich somit eine monatliche Hardware-Gebühr von rund 29 Euro. Damit beträgt die Gesamtgebühr etwa 44,12 Euro pro Monat. Das Angebot von handy.de ist damit zwar nicht günstiger, aber immer noch im Bundle attraktiv, da sich der Kunde das Apple-Smartphone nicht auf einen Schlag kaufen muss, sondern es über die Mindestlaufzeit des Vertrags abzahlen kann.

Ohne Smartphone sind derartige Tarife aber monatlich noch deutlich günstiger zu haben. Schon ab rund monatlich 10 Euro gibt es eine Allnet- und SMS-Flat mit 3 GB Daten wie unser Tarif-Vergleich zeigt.

Erstes Fazit zu handy.de

Mit handy.de wollen die Erschaffer versuchen, neue Nischen für bestimmte Zielgruppen zu finden und zu bedienen. Die Idee mit den Nutzertypen an sich ist interessant und erfrischend. Noch ist die Anzahl der reinen Tarif-Angebote oder Bundles aber überschaubar, in den kommenden Wochen und Monaten sollen handy.de zufolge weitere Bundles dazukommen. Einen Pluspunkt bekommt handy.de für die persönliche Beratung am Telefon - oft vernachlässigen andere Mobilfunk-Anbieter genau diesen Punkt. Die günstigsten Tarife bietet handy.de noch nicht, aber immerhin sind gute Bundles dabei, sodass sich der Kunde gerade bei einem teuren Smartphone wie einem iPhone 7 die hohen Kosten auf einen Schlag spart und das neue Handy monatlich abzahlen kann.

